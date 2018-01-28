Россиян хотят освободить от ежегодного подтверждения инвалидности

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Отменить ежегодное освидетельствование инвалидности по части заболеваний предложил Минтруд. В ведомстве подготовили правительственное постановление, в котором определен перечень заболеваний, когда инвалидность устанавливается бессрочно и при первичном обращении, сообщается на официальном сайте Минтруда.

«Мы намерены обязать специалистов медико-социальной экспертизы по ряду заболеваний устанавливать инвалидам, в том числе детям-инвалидам, инвалидность бессрочно при первичном обращении. Введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тем гражданам, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен или неочевиден», – заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин

Изменения освободят многих инвалидов от необходимости ежегодно проходить экспертизу для того, чтобы доказать очевидное.

В проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие заболевания.

Предполагается, что взрослым с такими диагнозами будут устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, а ребенку – до достижения им возраста 18 лет.

Пока проект дорабатывается вместе со специалистами Минздрава.