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28 января 2018, 16:16 13

Россиян хотят освободить от ежегодного подтверждения инвалидности

Россиян хотят освободить от ежегодного подтверждения инвалидности
Фото: serdcelechim.ru

Отменить ежегодное освидетельствование инвалидности по части заболеваний предложил Минтруд. В ведомстве подготовили правительственное постановление, в котором определен перечень заболеваний, когда инвалидность устанавливается бессрочно и при первичном обращении, сообщается на официальном сайте Минтруда.

«Мы намерены обязать специалистов медико-социальной экспертизы по ряду заболеваний устанавливать инвалидам, в том числе детям-инвалидам, инвалидность бессрочно при первичном обращении. Введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тем гражданам, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен или неочевиден», – заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин

Изменения освободят многих инвалидов от необходимости ежегодно проходить экспертизу для того, чтобы доказать очевидное.

В проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие заболевания.

Предполагается, что взрослым с такими диагнозами будут устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, а ребенку – до достижения им возраста 18 лет.

Пока проект дорабатывается вместе со специалистами Минздрава.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    10 часов назад

    Ну вот хоть что то нормальное вносится+++

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    10 часов назад

    Давно пора для людей с раком, органами пересаженными, на диализе такое ввести

  • Kats

    Kats
    7 часов назад

    Да.....маразма хватало! Ежегодно на комиссию ходит человек с ампутированной ногой.....Ага...а вдруг выросла за год?! Маразм полнейший!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    KatsДа.....маразма хватало! Ежегодно на комиссию ходит человек с ампутированной ногой.....Ага...а вдруг выросла за год?! Маразм полнейший!


    Маразм - не то слово. Дебилизм и бюрократия. Отменили то, что вообще не надо было принимать впринципе.

  • ямщик

    ямщик
    7 часов назад

    Ну, разные инвалидности бывают. Бывает же и преходящая. Однако идиотизм с отстутствием конечностей, думаю, властям до сих пор неочевиден.

    Однако тут другое, нету объективных критериев по которым назначается инвалидность.

    Все на настроение комиссии. Отсюда и куча злоупотреблений. Есть лазейки для получения инвалидности за взятку. И получают.

  • Хмык

    Хмык
    7 часов назад

    Что-то у меня дежа вю.

    Подобное уже было несколько лет назад и вроде даже была отмена этих ежегодных освидетельствований.

  • ямщик

    ямщик
    7 часов назад

    Тоже перед выборами?

  • Хмык

    Хмык
    7 часов назад

    ямщик

    Тоже перед выборами?



    Кажется да. Там кажись решили безруких-безногих смотреть раз в два года. И появился термин "бессрочная инвалидность".



    Но, большего не помню, а лопатить интернет нет времени.



  • chuma

    chuma
    6 часов назад

    Нифига не было, Хмык. Была очередная пиар-кампания о заботе о инвалидах.

    Наоборот, исключили из списка болезнь Альцгеймера, синдром Дауна и ещё что-то. Не помню.

    Сейчас, если в течении трёх лет подтверждают степень инвалидности, то дают бессрочную по этой группе. Как то так.

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    chuma

    Нифига не было, Хмык. Была очередная пиар-кампания о заботе о инвалидах.

    Наоборот, исключили из списка болезнь Альцгеймера, синдром Дауна и ещё что-то. Не помню.

    Сейчас, если в течении трёх лет подтверждают степень инвалидности, то дают бессрочную по этой группе. Как то так.



    Я не спец. в этой теме. Наверное так и есть.



    Просто вспомнил, что этот идиотизм уже мусолился.



  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    Ничего хорошего не жду для инвалидов. Была у моих инвалидов льгота на жилье, 16 кв.м доп.площади.С 1 января эту льготу оставили больным шизофренией, и дементным старикам. А ДЦПешники, олигофрены, дауны и т.д, этой льготы лишены приказом минздрава. Самые активные, нуждающиеся в отдельной комнате, чтобы полегче родственникам рядом с ними существовать, остались без льготы...

  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    Эту инвалидность еще попробуй получи....

    С интервалом в год у больного дважды НМК, с нарушением поведения и другими по мнению МСЭ "нетяжелыми", последствиями. Инвалидность не дали, мотивация, пусть приезжает, когда хуже станет, не видим повода для инвалидности.

    Все. Парализует - приезжай, осмотрим.

    Кстати, кто обращается в суд, на раз два выигрывает. Только если доживет.

  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    Хмык

    ямщик

    Тоже перед выборами?



    Кажется да. Там кажись решили безруких-безногих смотреть раз в два года. И появился термин "бессрочная инвалидность".

    Но, большего не помню, а лопатить интернет нет времени.



    Бессрочно устанавливают по психическому забоеванию 2 группу. Но не утяжеляют, если инвалид стал недееспособным, и по сути 1 группы. А это оплачиваемый уход, льготы, и т.д.

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