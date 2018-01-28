Праздник мороженого собрал в амурском музее более 700 сладкоежек

Настоящий ажиотаж в Амурской областном краеведческом музее вызвал праздник мороженого. Международный день эскимо в Благовещенске решили отметить больше 700 любителей сладкого лакомства.

Праздник устроили в холее краеведческого музея. Для детей провели игры и конкурсы, но гвоздем программы стала бесплатная дегустация.

«Нужно было на скорость угадать состав мороженого. Я на самом деле его не знаю, поэтому выбирала наугад. Акция мне понравилась, потому что я люблю мороженое, а тут его бесплатно дают», – призналась участница акции Светлана Носарева.

Сотни человек выстроились в очередь за сливочным и шоколадным пломбиром. Помимо бесплатных порций, горожане могли дополнительно приобрести понравившиеся сладости. Компания-производитель представила в музее полную линейку мороженого.

«Мы в акциях редко участвуем, но тут музей к нам обратился, и мы решили организовать дегустацию. Не ожидали такого наплыва. Заявка была на 200 человек. Мы решили привезти с запасом – 500 штук мороженого, но пришло еще больше желающих», – рассказал начальник департамента маркетинга компании-производителя мороженого Никита Ишматов.

Праздником мороженого в музее открыли цикл мероприятий нового проекта «Один день в году». В его рамках в музее будут проводиться необычные тематические Дни: 2 апреля – День детской книги, 20 мая – День джинсов, 11 июля – День шоколада, 20 августа – День лимонада и 15 декабря – День чая.

Подробнее о том, как в Амурской областном краеведческом музее прошел праздник мороженого, можно прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.