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28января
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Амурчанин пытался провезти через пост ДПС наркотик, примотав шприцы к животу

Амурчанин пытался провезти через пост ДПС наркотик, примотав шприцы к животу
Фото: vestiprim.ru

Водитель, перевозивший наркотики, выдал себя при прохождении осмотра на посту ДПС на въезде в Благовещенск. Подозрение у инспекторов вызвало то, что рулевой заметно нервничал.

Автомобиль сотрудники Госавтоинспекции остановили на стационарном посту ДПС, который расположен на 124 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». У водителя инспекторы собирались лишь проверить документы, но мужчина начал нервничать.

Тогда они провели личный досмотр и обнаружили предмет, который вызывал беспокойство рулевого. Оказалось, к животу он примотал два шприца с веществом темного цвета. После исследования выяснилось, что это наркотик – гашишное масло. В шприцах содержалось около 20 граммов запрещенного вещества.

Шприцы изъяли, а по факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    36 минут назад

    Диабетик

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