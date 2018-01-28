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28января
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Ранение 18-летнего призывника в Белогорске прокомментировали в ВВО

Ранение 18-летнего призывника в Белогорске прокомментировали в ВВО
Фото: voinskayachast.net

Пресс-служба Восточного военного округа распространила официальный комментарий по поводу ранения солдата-срочника в одной из частей Белогорского гарнизона. О ЧП, произошедшем в Амурской области, в СМИ сообщили родные пострадавшего.

«Командованием Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин ранения военнослужащего одной из воинских частей Белогорского гарнизона.

В настоящее время военнослужащий находится в военном медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе ВВО.

Какой-либо другой информации военные не дают.

Известно, что мать пострадавшего призывника Евгения Кувайцева намерена приехать в Белогорск. Сейчас в поселке Кропачево Челябинской области, где живет его семья, для женщины собирают деньги на билеты. Родные жалуются на то, что не могут получить исчерпывающей информации о происшествии и состоянии своего ребенка. И не верят в то, что Евгений написал записку, в которой он просит мать съездить в Сочи и отдохнуть на деньги, выплаченные после его смерти.

Военнослужащего Евгения Кувайцева 26 января нашли в воинской части с огнестрельными ранениями.

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#военные #происшествия

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    теперь только экспертиза по определению почерка раскроет тайну. Почему солдат с оружием сначала ящик с патронами охранял, потом в туалет с оружием ушел, а нашли его на чердаке.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Из

    вестно, что мать пострадавшего призывника Евгения Кувайцева намерена приехать в Белогорск. Сейчас в поселке Кропачево Челябинской области, где живет его семья, для женщины собирают деньги на билеты.

    А военные разве не помогут в этой ситуации с деньгами и билетом.Или опять всем миром поможем его маме. Защищать страну пожалуйста ,а как помочь близким людям, которые отдали сына в армию, так извините, нет средств.

  • Я сама

    Я сама
    19 минут назад

    Raf Rafovich

    Из вестно, что мать пострадавшего призывника Евгения Кувайцева намерена приехать в Белогорск. Сейчас в поселке Кропачево Челябинской области, где живет его семья, для женщины собирают деньги на билеты. А военные разве не помогут в этой ситуации с деньгами и билетом.Или опять всем миром поможем его маме. Защищать страну пожалуйста ,а как помочь близким людям, которые отдали сына в армию, так извините, нет средств.



    +++++

    Очень жаль парня и его родных...(((

    Командира части пора подтянуть к ответу!(

  • армагедон

    армагедон
    40 секунд назад

    Знакомый служил в этой части срочную службу, говорит боевое оружие срочнику в караул не дают... Мутное дело

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