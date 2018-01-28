Ранение 18-летнего призывника в Белогорске прокомментировали в ВВО

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«Командованием Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин ранения военнослужащего одной из воинских частей Белогорского гарнизона.

В настоящее время военнослужащий находится в военном медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе ВВО.

Какой-либо другой информации военные не дают.

Известно, что мать пострадавшего призывника Евгения Кувайцева намерена приехать в Белогорск. Сейчас в поселке Кропачево Челябинской области, где живет его семья, для женщины собирают деньги на билеты. Родные жалуются на то, что не могут получить исчерпывающей информации о происшествии и состоянии своего ребенка. И не верят в то, что Евгений написал записку, в которой он просит мать съездить в Сочи и отдохнуть на деньги, выплаченные после его смерти.

Военнослужащего Евгения Кувайцева 26 января нашли в воинской части с огнестрельными ранениями.