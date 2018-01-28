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28января
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Против заключивших однополый брак россиян МВД завело дело

Против заключивших однополый брак россиян МВД завело дело
Фото: politikus.ru

Административное дело против россиян, заключивших однополый брак в Дании, завела полиция. В МВД проводят проверку из-за штампа в паспортах мужчин, сообщает РБК.

На сайте ГУ МВД по Москве сообщается, что полиция завела административное дело об умышленной порче документа в отношении заключивших в Дании однополый брак россиян. Паспорта мужчин были признаны недействительными из-за того, что в них были внесены отметки, не предусмотренные законодательством РФ.

«В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке», – сообщили в полиции.

Фигурант дела Павел Стоцко заявил, что не получал от МВД сообщений о признании паспорта недействительным или о возбуждении дела.

«Мы не портили паспорта, мы принесли их в ФМС, и был проставлен штамп. Нам неясно, в чем состав правонарушения. С МВД мы до сих пор не общались», – объяснил Павел.

Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко 25 января рассказали, что стали первыми официально признанными однополыми супругами в России. Мужчины поженились в Дании, где это разрешено. Затем, по словам супругов, они получили штампы о признании брака в России в московском МФЦ, где информацию о регистрации брака опровергли. В МФЦ уточнили, что этим занимается только ЗАГС​. Супруги в свою очередь пояснили СМИ, что речь идет не о регистрации, а о признании союза, заключенного в другой стране.

После того как стало известно о заключении однополого брака, Павлу и его супругу, а также их родным начали поступать угрозы.

«Мы сейчас сидим в квартире буквально забаррикадировавшись. На протяжении двух часов люди в штатском настойчиво просят открыть дверь, не представляются, мы вызвали полицию, но никто не едет. Нам отключили Интернет и свет не по нашей воле. Кроме того, нашим родителям угрожают увольнением и расправой», – рассказал Стоцко.

Супруги намерены обратиться к адвокатам и обжаловать решение, как только получат материалы дела.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту штампа о регистрации брака между двумя мужчинами начата проверка.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    2 часа назад

    Капец - вот их распиарили. Посмеялись бы и забыли, а то во всех СМИ.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сотрудницу столичного Центра государственных услуг уволят после проверки информации о регистрации брака между двумя мужчинами. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

    «По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушение законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел», — сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

  • Tasha

    Tasha
    2 часа назад

    Однополые браки это недоразумение природы какое-то. Поавильно не надо это поощрять. Пусть молча сидят.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    В советском УК ответственность была за мужеложство. А сейчас педики "герои" статей всяческих. Неплохой опыт выселения педиков с планеты Земля имеется в Чеченской республике судя по отзывам "Новой газеты".

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    Против заключивших однополый брак россиян



    Запущен пробный шар. Лет так еще с десяток и в РФ эти самые однополые браки будут привычным трендом.

    Как говорил Игорь Маменко: "Чё мы дурнее итальянцев (американцев) чё ли"

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    Мы сейчас сидим в квартире буквально забаррикадировавшись. На протяжении двух часов люди в штатском настойчиво просят открыть дверь, не представляются, мы вызвали полицию, но никто не едет. Нам отключили Интернет и свет не по нашей воле. Кроме того, нашим родителям угрожают увольнением и расправой», – рассказал Стоцко.



    ага,

    нет лучшей стратегии, чем вид на жительство в Норвегии(с)

    щас сами гражданство ЕС получат как беженцы, еще и родствеников пристроят там же

    .

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад



    На протяжении двух часов люди в штатском настойчиво просят открыть дверь, не представляются,



    Это гестаповцы... Вспомнилась сцена провала профессора Плейшнера.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    54 минуты назад



    «Мы сейчас сидим в квартире буквально забаррикадировавшись.



    Если начнут кидать гранаты, не открывайте.



    мы вызвали полицию, но никто не едет.



    Их сократили.

  • Touareg

    Touareg
    49 минут назад

    Рюмкин-Задунайский

    В советском УК ответственность была за мужеложство. А сейчас педики "герои" статей всяческих. Неплохой опыт выселения педиков с планеты Земля имеется в Чеченской республике судя по отзывам "Новой газеты".



    А ещё там неплохой опыт отрезания голов русским - отличный пример цивилизации не то, что "загнивающий" Запад.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    41 минута назад

    В статье речь шла про ж.опы, а не про головы и военные действия. А где там правда была, не нам судить. Мы об этом может никогда и не узнаем.

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    Рюмкин-Задунайский

    В статье речь шла про ж.опы, а не про головы и военные действия. А где там правда была, не нам судить. Мы об этом может никогда и не узнаем.



    Про ОВД Дальний читали? Там прошедшие отбор специалисты практиковали данное, когда мужика запытали досмерти бутылкой из - под шампанского. Видимо в головах их тяга эта была уже тогда.

  • OT

    OT
    27 минут назад

    Рюмкин-Задунайский

    В статье речь шла про ж.опы, а не про головы и военные действия. А где там правда была, не нам судить. Мы об этом может никогда и не узнаем.



    Вот тоже так считаю и думаю надо таким так и заявлять, что наказывать будут ж. опы. А голова сама поймет все правильно.

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

    Вот смотрю сейчас "Следствие вели с Леонидом Каневским" про 70 - й год и гордость берет за советскую милицию.

  • OT

    OT
    13 минут назад

    vertex

    Вот смотрю сейчас "Следствие вели с Леонидом Каневским" про 70 - й год и гордость берет за советскую милицию.



    К сожалению советская власть много лет затратила со сменой поколений, чтоб так вели следствие.

    Теперь вообразите сколько надо годов затратить, чтоб начать отсчет с того места, с какого все ныне перевернули.

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