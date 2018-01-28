Против заключивших однополый брак россиян МВД завело дело

Фото: politikus.ru

На сайте ГУ МВД по Москве сообщается, что полиция завела административное дело об умышленной порче документа в отношении заключивших в Дании однополый брак россиян. Паспорта мужчин были признаны недействительными из-за того, что в них были внесены отметки, не предусмотренные законодательством РФ.

«В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке», – сообщили в полиции.

Фигурант дела Павел Стоцко заявил, что не получал от МВД сообщений о признании паспорта недействительным или о возбуждении дела.

«Мы не портили паспорта, мы принесли их в ФМС, и был проставлен штамп. Нам неясно, в чем состав правонарушения. С МВД мы до сих пор не общались», – объяснил Павел.

Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко 25 января рассказали, что стали первыми официально признанными однополыми супругами в России. Мужчины поженились в Дании, где это разрешено. Затем, по словам супругов, они получили штампы о признании брака в России в московском МФЦ, где информацию о регистрации брака опровергли. В МФЦ уточнили, что этим занимается только ЗАГС​. Супруги в свою очередь пояснили СМИ, что речь идет не о регистрации, а о признании союза, заключенного в другой стране.

После того как стало известно о заключении однополого брака, Павлу и его супругу, а также их родным начали поступать угрозы.

«Мы сейчас сидим в квартире буквально забаррикадировавшись. На протяжении двух часов люди в штатском настойчиво просят открыть дверь, не представляются, мы вызвали полицию, но никто не едет. Нам отключили Интернет и свет не по нашей воле. Кроме того, нашим родителям угрожают увольнением и расправой», – рассказал Стоцко.

Супруги намерены обратиться к адвокатам и обжаловать решение, как только получат материалы дела.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту штампа о регистрации брака между двумя мужчинами начата проверка.