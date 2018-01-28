«Смотрю, васёк ползет»: благовещенец снял на хлебной полке в супермаркете таракана

Благовещенец Александр прислал в редакцию Амур.инфо видео, которое он снял в одном из супемаркетов Благовещенска 28 января. На мобильный телефон молодой человек запечатлел, как по хлебу, выставленному на продажу, ползает таракан.

«Просто стоял и думал, какой хлеб взять. Смотрю, васёк ползет. У меня как раз телефон был в руках. Видео я снял до конца, чтобы было понятно, какой магазин», – рассказал Александр.

Благовещенец рассказал, что видео, отснятое в супермаркете на улице Лазо, он намерен отправить в амурское управление Роспотребнадзора вместе с заявлением.

В самом супермаркете журналисту Амур.инфо объяснили, что обработку в магазине проводят постоянно.

«Травим их, боремся. Бывает, конечно, пробежит, но такого, чтобы бегали тараканы, у нас, конечно, нет», – прокомментировала ситуацию администратор супермаркета.