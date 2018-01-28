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28января
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«Смотрю, васёк ползет»: благовещенец снял на хлебной полке в супермаркете таракана

«Смотрю, васёк ползет»: благовещенец снял на хлебной полке в супермаркете таракана

Благовещенец Александр прислал в редакцию Амур.инфо видео, которое он снял в одном из супемаркетов Благовещенска 28 января. На мобильный телефон молодой человек запечатлел, как по хлебу, выставленному на продажу, ползает таракан.

«Просто стоял и думал, какой хлеб взять. Смотрю, васёк ползет. У меня как раз телефон был в руках. Видео я снял до конца, чтобы было понятно, какой магазин», – рассказал Александр.

Благовещенец рассказал, что видео, отснятое в супермаркете на улице Лазо, он намерен отправить в амурское управление Роспотребнадзора вместе с заявлением.

В самом супермаркете журналисту Амур.инфо объяснили, что обработку в магазине проводят постоянно.

«Травим их, боремся. Бывает, конечно, пробежит, но такого, чтобы бегали тараканы, у нас, конечно, нет», – прокомментировала ситуацию администратор супермаркета.

Просмотров всего: 1803

#здоровье #происшествия #торговля

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Deitra

    Deitra
    2 часа назад

    Администратору хоть ссы в глаза, скажет Божья роса.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    2 часа назад

    А где им бегать еще? В строительном?

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Тараканы есть везде в магазинах, это ещё что! Я недавно печеньки прикупила в нашем универсаме и только дома увидела что упаковка а все те с ней и несколько печенек погрызены мышками, прямо следы зубов видны, за 70 рублей не стала возвращаться но выводы для себя сделала

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Этот маркет вообще уже опустился ниже плинтуса!

  • Tasha

    Tasha
    2 часа назад

    Да в любом месте где пекут хлеб они есть. Думаете в островах в хлебном нет? Сама лично видела. Поэтому хлеб беру только в пакнтах полиэтиленовых и то смотрю…

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Даже в жилых многоквартирных домах бегают и мыши и тараканы, мокрицы, пауки и прочие друзья наши меньшие.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Tasha

    Да в любом месте где пекут хлеб они есть. Думаете в островах в хлебном нет? Сама лично видела. Поэтому хлеб беру только в пакнтах полиэтиленовых и то смотрю…



    Тебе бы, Ташенька, посмотреть на этот хлеб до того как его в эти полиэтиленовые паткеты закатают. ))))

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    В кэшке свободно бегают!Бедолагам негде жЫть!:)

  • olgaem

    olgaem
    1 час назад

    ООООООООООООО в кешке это точно......особенно на трудовой - горького, тоже зашла думаю каакой хлеб выбрать, смотрю по хлебу бьежит таракан, я оторопела, тоже надо было заснять, рядом охранник и продавец, я возмутилась, охраник спокойно стряхнул таракана и поставил хлеб на место.....вот и вся проблема...вывод, лучше хлеб печь дома в хлебопечке

  • paravis

    paravis
    23 минуты назад

    Их на одежде можно пронести в магазин, они же везде лазают. :)

  • Оля111

    Оля111
    15 минут назад

    Что поделать... развелись они везде, а вытравить полностью практически невозможно...

    Думаю, что они есть почти во всех магазинах.

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