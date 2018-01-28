Зарплаты и дороги: в Приамурье продолжают решать вопросы из «зеленой папки»

На невыплату зарплаты пожаловались трое амурчан. Двоим из них задолжало ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6», бывший Дальспецстрой. Зарплату мужчинам выплатили в конце 2017 года. Теперь областное управление занятости подбирает им вакансии в других предприятиях.

По одному из случаев задолженность пока не погашена. Предприятие-должник – АО «ЭГС» – зарегистрировано в Москве, в отношении него введена процедура банкротства. Конкурсный управляющий считает, что погасить задолженность по заработной плате удастся за счет денежных средств, вырученных от реализации имущества компании. Амурчанин включен в реестр требований кредиторов второй очереди. Для того чтобы получить полную информацию, амурская прокуратура направит запрос в прокуратуру Москвы.

Пожарный из Новобурейского Игорь Андреев благодаря «зеленой папке» добился повышения зарплаты. Амурчанин прошел профессиональную переподготовку и ему присвоена квалификация «пожарный», а так как мужчина проработал в должности пожарного более полугода, у него возникло право на присвоение квалификации «пожарный 3 класса». Молодой человек намерен и дальше продвигаться по службе.

Жители Райчихинска обратили внимание главы региона на необходимость обсустройства в городе приюта для животных. Подходящее помещение администрация Райчихинска уже нашла. Помещение оборудовано центральным отоплением. Сейчас прорабатываются вопросы регистрации новой организации.

На состояние дорог в области президенту пожаловались двое амурчан. О плохом состоянии дорог в поселке Ядрино рассказал Сергей Леконцев. В итоге в августе 2017 года в Ядрино провели неотложные работы по ремонту дорожного полотна, а в ноябре 2017 года отремонтировали автодорожный мост через реку Хинган. Контракт на обслуживание дорог с подрядной организацией ООО «Архаринское ДУ» продлен на 2018 год. Сергей Леконцев в телефонном разговоре с Александром Козловым подтвердил, что дороги в поселке теперь в хорошем состоянии, и попросил восстановить пешеходный мост через реку, чтобы жители села могли без сложностей добираться в соседнее Облучье. Глава Архаринского района пообещал построить мост до 15 апреля.

Вторым обращением была жалоба на состояние дороги от Тынды до поселка Дипкун. На прямую линию президента обратилась Нелли Чудо. Ее вопрос пока решается. Соединяющая поселок Дипкун с городом Тындой дорога является временной. Она предназначалась для строительства и технического обслуживания железнодорожной магистрали и после завершения строительства БАМа не обслуживалась. Протяженность трассы 158 километров. Поэтапно ее оформляют в муниципальную собственность для получения субсидий из дорожного фонда области.

Администрацией Тындинского района в 2017 году был восстановлен участок автомобильной дороги Восточный – Маревый, протяженностью 8 километров, а также выполнены работы по установке дорожных знаков. На эти работы потратили 3,9 миллиона рублей. В 2018 году на продолжение ремонта заложено почти 12 миллионов.

«Я благодарен амурчанам, за их активную гражданскую позицию и призываю обращаться к нам чаще. Из любой проблемы можно найти выход. А в реальном решении вопроса я всегда убеждаюсь лично, получив подтверждение у тех людей, которые ее озвучили», – подчеркнул губернатор Приамурья Александр Козлов.

«Зеленую папку» с вопросами жителей региона, которые поступили во время прямой линии, президент Владимир Путин передал Александру Козлову 3 августа. Всего в ней оказалось 61 обращение. Амурчане жаловались президенту страны на проблемы в здравоохранении, плохие дороги и другое.