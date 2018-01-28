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28января
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сегодня, 10:54 4

Для лыжников, не попавших на Олимпиаду, проведут турнир в России

Для лыжников, не попавших на Олимпиаду, проведут турнир в России
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Турнир для не попавших на Олимпийские игры в Пхёнчхане лыжников может пройти в рамках чемпионата России. Призовые за победу будут такими же, как на Олимпиаде, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщает ТАСС.

Об альтернативном турнире заговорили на общем собрании лыжной сборной России.

«В России пройдут специальные соревнования. Мы не знаем, когда они состоятся и в рамках каких турниров. Думаю, что соревнования среди лыжников пройдут в рамках чемпионата России в Сыктывкаре или, может быть, Кубка России. В нем примут участие все спортсмены, даже отстраненные», – заявила президент Федерации лыжных гонок России.

Елена Вяльбе подчеркнула, что в рамках этих соревнований будут присуждаться звания заслуженных мастеров спорта и разыгрываться точно такие же премиальные, как и на Олимпийских играх. Привлечь к участию в соревнованиях планируют и иностранных спортсменов.

Приглашение Международного олимпийского комитета на участие в Олимпиаде-2018 года получили 169 российских атлетов. Среди них не оказалось, в частности, лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Также по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи. Сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпийских играх.

В разговоре со спортсменами президент Федерации лыжных гонок России отметила, что они должны результатами доказать несправедливость недопуска к Олимпиаде.

«Сейчас нужно бегать как никогда сильно, высоко держать голову и через не могу доказывать, что мы абсолютно несправедливо, цинично и неспортивно отстранены от участия в Играх. Мы не унываем, жизнь продолжается», – сказала Елена Вяльбе.

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#спорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    надо провести параллельную Олимпиаду

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Вот насмешили... сравнили уровень олимпиады и турнир в России...)) кому он нужен?? График соревнований расписан на весь год, иностранцы сюда не поеду... между собой соревноваться, смысл?? Есть те же чемпионаты России..

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    зачем ехать на эту Олимпиаду если всё предрешено

  • Wangsu

    Wangsu
    4 часа назад

    откуда деньги на призовые в стране, где денег, по словам премьер-министра , нет?

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