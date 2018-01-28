Для лыжников, не попавших на Олимпиаду, проведут турнир в России

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Об альтернативном турнире заговорили на общем собрании лыжной сборной России.

«В России пройдут специальные соревнования. Мы не знаем, когда они состоятся и в рамках каких турниров. Думаю, что соревнования среди лыжников пройдут в рамках чемпионата России в Сыктывкаре или, может быть, Кубка России. В нем примут участие все спортсмены, даже отстраненные», – заявила президент Федерации лыжных гонок России.

Елена Вяльбе подчеркнула, что в рамках этих соревнований будут присуждаться звания заслуженных мастеров спорта и разыгрываться точно такие же премиальные, как и на Олимпийских играх. Привлечь к участию в соревнованиях планируют и иностранных спортсменов.

Приглашение Международного олимпийского комитета на участие в Олимпиаде-2018 года получили 169 российских атлетов. Среди них не оказалось, в частности, лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Также по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи. Сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпийских играх.

В разговоре со спортсменами президент Федерации лыжных гонок России отметила, что они должны результатами доказать несправедливость недопуска к Олимпиаде.

«Сейчас нужно бегать как никогда сильно, высоко держать голову и через не могу доказывать, что мы абсолютно несправедливо, цинично и неспортивно отстранены от участия в Играх. Мы не унываем, жизнь продолжается», – сказала Елена Вяльбе.