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СМИ: в военной части Белогорска серьезные ранения получил 18-летний призывник

СМИ: в военной части Белогорска серьезные ранения получил 18-летний призывник
Фото: znak.com

Призывник из пгт Кропачево Челябинской области Евгений Кувайцев был найден с огнестрельными ранениями в военной части № 98671 Белогорска. О том, что парень находится в крайне тяжелом состоянии, его родным сообщил командир батальона, пишут челябинские СМИ.

Мама солдата Елена Кувайцева рассказала Znak.com, что Евгений ушел в армию 7 ноября прошлого года. Парень рвался служить. Он считал, что армия – его шанс вырваться из деревни и сделать карьеру. Звонил со службы всегда довольный и бодрый, ни разу ни на что не жаловался, признались родные.

«И вдруг вчера звонит какой-то мужчина, он толком не представился, сказал только, что он командир батальона, и начал расспрашивать о нашей семейной обстановке, не было ли у нас с Женей ссор, сколько мы получаем. Я его спрашиваю, для чего ему это все надо. На это он только ответил, что мой сын находится в состоянии средней тяжести. На дальнейшие мольбы и вопросы о том, что произошло, этот человек ничего не ответил, сказав, что сам ничего не знает, так как находится в командировке», – рассказала Елена Кувайцева.

Родные пытались дозвониться до части всю ночь, но так и не смогли что-то узнать. На следующий день снова позвонил командир батальона и сообщил, что это был самострел. Также он рассказал, что Евгений находится в крайне тяжелом состоянии: парень в коме в госпитале в Белогорске.

Сестра солдата Валентина рассказала агентству новостей «Челябинск», что последний раз Евгений выходил на связь 21 января. После этого молодой человек перестал отвечать на звонки.

«Не говорят ничего, мы не знаем даже номер госпиталя. Позвонили, допросили, нуждался ли в чём-то, сколько мама получает зарплату, от чего умер папа, сидел ли папа», – рассказала Валентина.

Тем временем в социальных сетях в одной из групп «ВКонтакте» неизвестные написали, что якобы утром 26 января Евгений заступил в наряд, предварительно украв четыре патрона для автомата, затем вышел в туалет и пропал. После парня нашли на чердаке с огнестрельными ранениями. Стреляными оказались три гильзы из четырех.

«Там же написано, что в кармане Жени якобы нашли записку, там даже приведен ее текст… Но он не мог такое написать, и тем более таким образом. Там он пишет такими словами, будто всю жизнь письма писал, все точки и запятые расставлены. Он бы никогда так не написал, он вообще запятые мог не ставить. Ну и от его имени просят меня съездить в Сочи и отдохнуть на деньги, которые мне выплатят после его смерти. Это же ерунда, до такого не додумаешься!» – говорит мама парня.

Появилась в соцсетях и фотография раненого призывника. Скриншоты сообщений и фотографий из этой группы родные намерены отправить с жалобой командованию и военному прокурору. Родные до сих пор не могут получить полную информацию о происшествии. В Кропачеве собирают деньги на билет в Белогорск маме парня.

Просмотров всего: 4771

#Белогорск #военные #происшествия

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    5 часов назад



    «И вдруг вчера звонит какой-то мужчина, он толком не представился, сказал только, что он командир батальона, и начал расспрашивать о нашей семейной обстановке, не было ли у нас с Женей ссор, сколько мы получаем. Я его спрашиваю, для чего ему это все надо. На это он только ответил, что мой сын находится в состоянии средней тяжести.

    «Не говорят ничего, мы не знаем даже номер госпиталя. Позвонили, допросили, нуждался ли в чём-то, сколько мама получает зарплату, от чего умер папа у него, сидел ли папа», – рассказала Валентина.



    Сэкономить решили что ли? Сидел ли папа - это еще до армии при проверке данных проверяют.

    Мутное дело какое - то, еще и Крымнаш приписали.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    5 часов назад

    Устал парнишка год служить, сейчас всех собак на командиров повесят.Мало в мягкое место солдат целуете.Как нам командир говорил" Куда солдата не целый, везде у него жопа".

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    КсанычУстал парнишка год служить, сейчас всех собак на командиров повесят.Мало в мягкое место солдат целуете.Как нам командир говорил" Куда солдата не целый, везде у него жопа".


    Свечку держали или как?

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Ксаныч

    Куда солдата не целый, везде у него жопа".



    А может это про часть в Белогорске сказать следует?

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    как то там часто всё это

  • OT

    OT
    4 часа назад

    По ответам родителей ясно, что за сына в семье беспокоятся всегда и это породить самострел не может.

    А вообще нет полноты инфы. Судить можно только о статистике.

  • Wangsu

    Wangsu
    3 часа назад

    подстроено

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    Так безапелляционно... Вы подстроили?

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    Братеев

    как то там часто всё это



    да Мелюков виноват, конечно!

    чоужтам

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    Крокодиловая сумочка

    да Мелюков виноват, конечно!



  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    Себя стрелять три раза. Я бы призадумался. Если холостой патрон, то может я пойму, а вот боевыми...

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    Ну да,призадумайтесь.Слово"автомат" никаких мыслей не вызывает?

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Стандартная очередь в 3 патрона в режиме АС(для не знающих).

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Себя очередью, даже и не слышал. Но слышал об уставе караульной службе. Пост с оружием не покидается ни когда.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Себя очередью, даже и не слышал. Но слышал об уставе караульной службе. Пост с оружием не покидается никогда.

  • Tory

    Tory
    2 часа назад

    Хоть бы выжил...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    А что дальше? Слезы матери. Косые взгляды жителей поселка. Психиатор буде ближе родственников. Это вечно не заживающая рана.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Но он не мог такое написать, и тем более таким образом. Там он пишет такими словами, будто всю жизнь письма писал, все точки и запятые расставлены. Он бы никогда так не написал, он вообще запятые мог не ставить. Ну и от его имени просят меня съездить в Сочи и отдохнуть на деньги, которые мне выплатят после его смерти. Это же ерунда, до такого не додумаешься!» – говорит мама парня.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Ксаныч

    Устал парнишка год служить, сейчас всех собак на командиров повесят.Мало в мягкое место солдат целуете.Как нам командир говорил" Куда солдата не целый, везде у него жопа".



    Свечку держали или как?



    Видео было на амуринфо, смотрели на таких целовальщиков, где офицерша берцами по лицу срочников пинала, не посадили ее, а в Хабаровск вроде перевелась.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Да и в сентябре солдат троих положил. Вроде обещали УСИЛИТЬ контроль.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    Крокодиловая сумочка
    Братеев

    как то там часто всё это



    да Мелюков виноват, конечно!

    чоужтам


    Адназначна!:)

  • Nexus

    Nexus
    1 час назад

    Tory

    Хоть бы выжил...



    состояние пострадавшего крайне тяжелое. Он получил перелом костей основания черепа с разрушением ткани мозга, тяжелую контузию, левый глаз разрушен. Я думаю тяжело ему будет идти на поправку, да и наверное не стоит. Может доктора поправят, но с такой травмой мозга полноценно жить уже не сможет.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Wangsu

    подстроено



    палюбому

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Крокодиловая сумочка

    да Мелюков виноват, конечно!







    действительно

    был бы виноват, его пресс-служба тут не хохотала истерически:

    оборжаться, чо уж там

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Три пули . И получил перелом костей основания черепа,левый глаз разрушен, контузию. Может повезло. Но в армии учат стрелять наверняка и с первого раза.

  • OT

    OT
    51 минута назад

    А почему призывник и в карауле с автоматом?

  • leonix

    leonix
    30 минут назад

    хотел бы застрелиться не лазил бы по чердакам

  • Дарья

    Дарья
    48 секунд назад

    да подстроено. у знакомой муж работает,командира части снимают,ставят своего с московской области,наказание понесут постоянные чп.парень вряд ли сам застрелился,должен был 16 тысяч.вряд ли нам правдивую версию озвучат

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