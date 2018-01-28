СМИ: в военной части Белогорска серьезные ранения получил 18-летний призывник

Фото: znak.com

Призывник из пгт Кропачево Челябинской области Евгений Кувайцев был найден с огнестрельными ранениями в военной части № 98671 Белогорска. О том, что парень находится в крайне тяжелом состоянии, его родным сообщил командир батальона, пишут челябинские СМИ.

Мама солдата Елена Кувайцева рассказала Znak.com, что Евгений ушел в армию 7 ноября прошлого года. Парень рвался служить. Он считал, что армия – его шанс вырваться из деревни и сделать карьеру. Звонил со службы всегда довольный и бодрый, ни разу ни на что не жаловался, признались родные.

«И вдруг вчера звонит какой-то мужчина, он толком не представился, сказал только, что он командир батальона, и начал расспрашивать о нашей семейной обстановке, не было ли у нас с Женей ссор, сколько мы получаем. Я его спрашиваю, для чего ему это все надо. На это он только ответил, что мой сын находится в состоянии средней тяжести. На дальнейшие мольбы и вопросы о том, что произошло, этот человек ничего не ответил, сказав, что сам ничего не знает, так как находится в командировке», – рассказала Елена Кувайцева.

Родные пытались дозвониться до части всю ночь, но так и не смогли что-то узнать. На следующий день снова позвонил командир батальона и сообщил, что это был самострел. Также он рассказал, что Евгений находится в крайне тяжелом состоянии: парень в коме в госпитале в Белогорске.

Сестра солдата Валентина рассказала агентству новостей «Челябинск», что последний раз Евгений выходил на связь 21 января. После этого молодой человек перестал отвечать на звонки.

«Не говорят ничего, мы не знаем даже номер госпиталя. Позвонили, допросили, нуждался ли в чём-то, сколько мама получает зарплату, от чего умер папа, сидел ли папа», – рассказала Валентина.

Тем временем в социальных сетях в одной из групп «ВКонтакте» неизвестные написали, что якобы утром 26 января Евгений заступил в наряд, предварительно украв четыре патрона для автомата, затем вышел в туалет и пропал. После парня нашли на чердаке с огнестрельными ранениями. Стреляными оказались три гильзы из четырех.

«Там же написано, что в кармане Жени якобы нашли записку, там даже приведен ее текст… Но он не мог такое написать, и тем более таким образом. Там он пишет такими словами, будто всю жизнь письма писал, все точки и запятые расставлены. Он бы никогда так не написал, он вообще запятые мог не ставить. Ну и от его имени просят меня съездить в Сочи и отдохнуть на деньги, которые мне выплатят после его смерти. Это же ерунда, до такого не додумаешься!» – говорит мама парня.

Появилась в соцсетях и фотография раненого призывника. Скриншоты сообщений и фотографий из этой группы родные намерены отправить с жалобой командованию и военному прокурору. Родные до сих пор не могут получить полную информацию о происшествии. В Кропачеве собирают деньги на билет в Белогорск маме парня.