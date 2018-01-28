На севере до минус 30: прогноз погоды в Приамурье на 28 января

На большей территории Амурской области 28 января будет малооблачно. Слабый снег ожидается только по северо-западу. Разброс дневных температур – от минус 17 до минус 30 градусов.

В северо-западных районах ожидается до минус 30, но только местами. На основной части, так же как и в южных и центральных районах, – 17-22 со знаком минус. Северо-западный ветер днем будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами в порывах – до 12 метров.

В Благовещенске днем 28 января температура воздуха составит минус 17-19 градусов. Скорость ветра – 5-10 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.