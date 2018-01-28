Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 2

На севере до минус 30: прогноз погоды в Приамурье на 28 января

На севере до минус 30: прогноз погоды в Приамурье на 28 января

На большей территории Амурской области 28 января будет малооблачно. Слабый снег ожидается только по северо-западу. Разброс дневных температур – от минус 17 до минус 30 градусов.

В северо-западных районах ожидается до минус 30, но только местами. На основной части, так же как и в южных и центральных районах, – 17-22 со знаком минус. Северо-западный ветер днем будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами в порывах – до 12 метров.

В Благовещенске днем 28 января температура воздуха составит минус 17-19 градусов. Скорость ветра – 5-10 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 648

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Потепление не придет: прогноз погоды в Амурской области на 28 января
Общество

Минус 19…24 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 27 января
Общество

Горячая каша, сено и ковры: как в Приамурье согревают животных в лютые морозы
Общество 3

Морозы позволили курсантам-арктикам ДВОКУ больше тренироваться на открытом воздухе