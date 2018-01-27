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27 января 2018, 22:46 0

Супербой первого Кубка Азии в Благовещенске выиграл амурчанин (фото)

Супербой первого Кубка Азии в Благовещенске выиграл амурчанин (фото)

В Благовещенске завершился первый турнир по ушу-саньда Кубок Азии. В финальном поединке, где сошлись титулованные соперники, победу над гостем из Иркутска – трехкратным призером России Владимиром Иоселиани – одержал амурский боец Заур Надыров.

Кубок Азии состоял из восьми поединков, в которых встретились представители городов Сибири и Дальнего Востока. Также перед боями выступили представители школы традиционного ушу.

Участник финального супербоя, представитель благовещенского клуба «Ахмат» Заур Надыров является чемпионом России по ушу-саньда. В ноябре 2017 года в Хабаровске на Кубке Прайда он выиграл профбой у соперника из Санкт-Петербурга Михаила Кузнецова.

В первых раундах Заур не имел особого преимущества перед Владимиром Иоселиани. Однако в третьем раунде перехватил инициативу. Буквально в последние секунды амурчанин смог опрокинуть соперника, заработав два очка. Возможно, именно они и принесли ему победу в поединке.

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