В Благовещенске прошла акция «Свеча памяти»

Суббота, 27 января, – день снятия блокады Ленинграда. В 19:00 в память об этом событии в Благовещенске прошла ежегодная акция «Свеча памяти». К ней мог присоединиться любой благовещенец.

В столице Приамурья «Свечу памяти» организовали центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» и муниципальный штаб движения «Волонтеры Победы». Ровно в 19 часов к акции присоединились студенты города. В общежитии училища культуры в окнах погас электрический свет, и некоторое время комнаты освещались только свечами. Несколько человек вышли со свечами на улицу.

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Василий Кленин