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27 января 2018, 19:03 0

Первый Кубок Азии в Благовещенске – идет прямая трансляция

Первый Кубок Азии в Благовещенске – идет прямая трансляция
Фото: flnka.ru

В субботу, 27 января, в Благовещенске стартовал первый Кубок Азии – турнир по ушу-саньда. Соревнования начались в 19 часов в Grand Arena Ostrova. На них съехались бойцы из городов Дальнего Востока и Сибири. В Сети ведется прямая видеотрансляция соревнований.

В рамках турнира состоятся восемь рейтинговых поединков. Организаторы пояснили, что концепция турнира – это противостояние условных команд Сибири и Дальнего Востока. В поединках принимают участие призеры и чемпионы России из Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока, других городов. И, конечно, в турнире примут участие амурчане.

В восьмом супербое встретятся гость Владимир Иоселиани и Заур Надыров, представляющий Амурскую область.

Кубок Азии в Благовещенске станет отборочным состязанием: победители боев примут участие в общероссийском Кубке Азии.

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