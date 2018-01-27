«Швейная вечеринка» – швеи Благовещенска выходят из тени (фото)

В субботу, 27 января, в Благовещенске прошла первая «Швейная вечеринка». По задумке организаторов, главная цель этого мероприятия – вывести всех шьющих благовещенок из тени, объединить их, чтобы заниматься трудом и творчеством совместно, обмениваться опытом.

Главная задача первой «Швейной вечеринки» – это собраться и поговорить, считают организаторы. Выяснить интересы, чаяния, проблемы, наладить формы взаимодействия. Однако швеи, конечно, не могли не показать друг другу свои достижения.

В рамках первой вечеринки состоялся показ коллекций двух дизайнеров. Кроме того, перед собравшимися выступили стилист и арома-стилист. Они рассказали, как во время показа довести до идеала модель, демонстрирующую костюм, с помощью макияжа и парфюмерии.

Среди участниц прошли конкурсы: швейная викторина, командное состязание «Наряди Золушку на бал». Кроме того, рекомендовалось, чтобы швеи пришли на вечеринку в платьях. И среди этих моделей также проводился конкурс на самый интересный наряд.