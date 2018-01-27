Участники ролевого фестиваля отправятся в путь по пяти морям

В будущие выходные, 3-4 февраля, в Благовещенске пройдет традиционный Амурский ролевой фестиваль. Если прошлогодняя АРФа была посвящена гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки», то в 2018 году фестиваль выбрал мореходную тему – «Сокровища пяти морей».

Ролевой фестиваль каждый год проходит в Городском доме культуры. Организаторы мероприятия – клуб ролевого и исторического моделирования «Дружина» – стремятся в рамках фестиваля показать все направления деятельности ролевого сообщества.

Мореходная тема выбрана не случайно. Она посвящена десятилетнему юбилею «Пиратки» – фестивалю, который прошел в 2008 году.

Участвовать в мероприятии могут все желающие. Уже несколько лет подряд в Благовещенск на АРФу приезжают ролевики из Хабаровска.

В рамках фестиваля состоится павильонная игра, ролевой турнир, исторический танцевальный вечер с участием музыкантов. Также в рамках АРФы ролевики проведут презентацию всех мероприятий, которые запланированы в 2018 году.