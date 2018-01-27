К юбилею Амурской области стартует конкурс «Традиции предков храним»

2018 год объявлен в регионе годом 160-летия образования Амурской области. Череду мероприятий откроет выставка-конкурс «Традиции предков храним», посвященный истории и культуре амурского казачества, сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия.

«Все знают, что казак – это охранитель границ. А то, что у него есть жена, детки, дом, кухня, быт, мы об этом подзабыли. На распродажах есть самая разная сувенирная продукция, а казачьей практически нет. Пласт всех этих многогранных традиций мы должны поднять», – рассказал Виктор Лесков, товарищ атамана Амурского окружного казачьего общества.

Конкурс будет проводиться по пяти номинациям: «История казачества», «Культура и традиции казачества», «Казачество в лицах», «Быт и устои казачьей семьи», «Сувенирная продукция». К участию приглашаются дети с 12 лет, учащиеся, студенты, художники, мастера и все желающие, не имеющие специальной подготовки и образования. Главным критерием станет историческая правда и соответствие традиционным устоям.

«Можно подавать работы самые разные: от миниатюрных сувениров до костюмов и предметов быта. Мы всегда готовы помочь с соблюдением исторической правды. Все желающие могут обратиться в Амурское окружное казачье общество, у нас есть интересная музейная комната, в которой собрано много предметов», – рассказал Виктор Лесков.

«Также наши мастера готовят цикл мастер-классов о быте, о куклах, о росписи и сувенирах казачьей культуры, которые могут посетить все желающие», – отметила заведующая отделом декоративного творчества ГДК Наталья Белоноженко.

Победители конкурса получат возможность сотрудничать с казачьей сувенирной лавкой и представлять свое творчество в других регионах России. Положение о конкурсе «Традиции предков храним» размещено на сайте управления культуры администрации Благовещенска. Заявки на конкурс можно будет подать с 9 по 15 февраля. Лучшие работы будут представлены на выставке, которая будет работать до 15 марта.

Подробнее о конкурсе можно прочитать в разделе «Культпросвет».