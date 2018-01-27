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27 января 2018, 15:44 0

В Благовещенске «Лыжня России» пройдет в 12-й раз

В Благовещенске «Лыжня России» пройдет в 12-й раз

10 февраля в районе второго Владимировского озера пройдет уже 12-я традиционная лыжная гонка «Лыжня России–2018». Желающие могут принять участие в забегах на 2 018, 5 000 и 10 000 метров. Также для горожан профессионалы проведут мастер-классы по катанию на лыжах.

Помимо лыжной трассы, на территории проведения мероприятия для детей будут работать игровые площадки, также участники и зрители забега могут покататься на катке, взяв с собой коньки.

На месте будут организованы стоянки для транспорта, теплые палатки и горячее питание, все желающие смогут попробовать кашу полевой кухни и согреться горячим чаем с пирожками.

Регистрация участников начнется в 9 часов, в 12:00 состоится церемония открытия. А первый старт дадут в 12:15.

Заявки на участие принимаются 7-9 февраля с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Ленина, 97, конференц-зал управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска. Подать заявку можно будет и на месте перед стартом – 10 февраля с 9:00 до 11:30.

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#спорт

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