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27января
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сегодня, 15:19 2

США ввели новые санкции в отношении граждан и компаний РФ

США ввели новые санкции в отношении граждан и компаний РФ
Фото: РИА Новости

США расширили санкционный список против России из-за ситуации на Украине, сообщает «Интерфакс». В него попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Среди физических лиц, попавших под ограничения минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, попавших под санкции: «Киришинефтеоргсинтез», Сургутнефтегазбанк, страховое общество «Сургутнефтегаз», еще ряд «дочек» «Сургутнефтегаза», который уже находится под секторальными ограничениями. В частности, «сбытовые дочки»: «Калининграднефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», а также «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим».

Кроме того, в санкционный список включены «Медиа-Инвест», «Сургутмебель» и «Совхоз Червишевский». Под санкции попали также «ВО Технопромэкспорт» и «Силовые машины».

Секторальные санкции накладывают значительно менее строгие ограничения, чем пребывание в «черном списке» – они лишают компании доступа к долгосрочному финансированию, не запрещая при этом другие транзакции с их участием.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    8 минут назад



    «Технопромэкспорт»

    «Киришинефтеоргсинтез»,

    Сургутнефтегазбанк,

    «Калининграднефтепродукт»,

    «Новгороднефтепродукт»,

    «Тверьнефтепродукт»

    «Киришиавтосервис»,

    «Ленгипронефтехим».



    Американцы эти названия хоть прочесть-то смогли?

    А написать правильно и без ошибок?

  • Лютцов

    Лютцов
    7 минут назад

    А как японцам писать эти названия?..

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