США ввели новые санкции в отношении граждан и компаний РФ

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Среди физических лиц, попавших под ограничения минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, попавших под санкции: «Киришинефтеоргсинтез», Сургутнефтегазбанк, страховое общество «Сургутнефтегаз», еще ряд «дочек» «Сургутнефтегаза», который уже находится под секторальными ограничениями. В частности, «сбытовые дочки»: «Калининграднефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», а также «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим».

Кроме того, в санкционный список включены «Медиа-Инвест», «Сургутмебель» и «Совхоз Червишевский». Под санкции попали также «ВО Технопромэкспорт» и «Силовые машины».

Секторальные санкции накладывают значительно менее строгие ограничения, чем пребывание в «черном списке» – они лишают компании доступа к долгосрочному финансированию, не запрещая при этом другие транзакции с их участием.