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27января
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В Приамурье работает более 27 тысяч малых и средних фирм

В Приамурье работает более 27 тысяч малых и средних фирм
Фото: amurobl.ru

В Амурской области насчитывается более 27 300 малых и средних компаний. Оборот продукции и услуг, производимых ими в 2017 году, составил более 264 миллиардов рублей. В 2018 году ожидается порядка 700 новых субъектов бизнеса.

Одной из новых форм поддержки бизнесменов в прошедшем, 2017 году стала информационная и консультативная поддержка 1 263 предпринимателям, это почти в 29 раз больше, чем планировалось. В этом году планируется оказать помощь почти 2 500 предпринимателям.

Планируется создание центров поддержки экспорта, кластерного развития и микрофинансовой организации на базе некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области», которые будут ориентированы на поддержку бизнесменов.

«Решение, какие темы семинаров и тренингов будут проводиться в рамках работы центров, должно приниматься совместно с предпринимателями. Предлагаю окончательно проговорить направления поддержки на встрече с бизнес-сообществом», – сказал губернатор.

Еще одним новшеством станет реализация программы молодежного предпринимательства в 2018 году, к участию в которой планируется привлечь около 2 000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. После онлайн-тестирования будет отобрано 667 респондентов, которые пройдут обучение по образовательной программе «Амурский бизнес-фарватер».

«Амурский бизнес-фарватер» был разработан совместно с молодыми амурскими предпринимателями. По программе будут организованы тренинги, семинары, обучение по составлению бизнес-планов. По итогам 67 молодых людей получат готовые бизнес-планы, которые смогут воплотить в жизнь», – сказал министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко.

Одним из поручений главы региона стала активная интеграция вузов в программу молодежного предпринимательства и привлечение студентов для участия в образовательной бизнес-программе, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • ИМХОспикер

    ИМХОспикер
    45 минут назад

    Щас мрот до прож.мин подымут и малого бизнеса станет меньше.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    36 минут назад

    Кто рапорт краплёный стряпал?

    27 тысяч фирм в АО В котором уже в 2014 году оставалось всего 58% работоспособного населения .

    Это каждый 14 бизнесмен.

    А работать то кто будет?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    20 минут назад

    Министр Дмитриенко в своем стремлении понравиться (вернее, угодить) Козлову и не на такое вранье готов. Белый дом погряз во лжи и политически угодных к выборам отчетам. Реальной работы нет: только планы и проекты, дележ денег «на поддержку предпринимателям», пресс-конфереции, соцсети, сюжеты на тв и в прессе, как легко быть предпринимателем в Амурской области... минимтерство ВЭСТиП пора переименовать в министерство лживой пропаганды о «хорошей жизни» в области.

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