Путин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, сообщает ТАСС. Информацию на пленарном заседании озвучил спикер ГД Вячеслав Володин.
«В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"», – сказал глава нижней палаты парламента.
В связи с этим он предложил провести внеочередное заседание Совета Думы, который определяет ее повестку, «учитывая, что это закон очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее». «Наши граждане ждут этого решения», – добавил Володин.
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