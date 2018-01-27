Путин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ

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«В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"», – сказал глава нижней палаты парламента.

В связи с этим он предложил провести внеочередное заседание Совета Думы, который определяет ее повестку, «учитывая, что это закон очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее». «Наши граждане ждут этого решения», – добавил Володин.