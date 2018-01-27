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27января
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сегодня, 13:26 6

Путин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ

Путин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ
Фото: tass.ru

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, сообщает ТАСС. Информацию на пленарном заседании озвучил спикер ГД Вячеслав Володин.

«В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"», – сказал глава нижней палаты парламента.

В связи с этим он предложил провести внеочередное заседание Совета Думы, который определяет ее повестку, «учитывая, что это закон очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее». «Наши граждане ждут этого решения», – добавил Володин.

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#выборы #российская власть #соцзащита #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Грудинин обещает минималку в 30 000

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Одной рукой дают, а другой забирают, политиканы фиговы

  • OT

    OT
    1 час назад

    Вот елиб запрет на повышение цен, но это стихия власти Путина на очередной бросок кости со своего барского стола лающим и скулящим в виде МРОТ

  • ay

    ay
    1 час назад

    Смысел голосовать за такую власть, которая шевелится только перед выборами? Выборы пройдут, а там хоть трава не расти. Представляю, как обвалится рубль после выборов.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Сколько будет сокращений, перевод на пол ставки, об этом кто - нибудь в Москве подумал?

  • ИМХОспикер

    ИМХОспикер
    47 минут назад

    Привет, теневая экономика! ))))

    Опять хотят больше налогов собирать?

    Новатор, блин

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