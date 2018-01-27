Потепление не придет: прогноз погоды в Амурской области на 28 января

В воскресенье, 28 января, в Амурской области ожидается небольшая облачность, но осадки не предвидятся. В южных и центральных районах температура ночью будет минус 27-32, днем – 18-23 градуса.

В северных районах области 28 января будет без существенных осадков. Северный, северо-западный ветер 1-6 метров в секунду ночью, днём усилится до 10 метров в секунду. Температура ночью составит 30-35 градусов ниже нуля, местами – около 40 градусов. Днем – минус 20-25, в отдельных районах до минус 30 градусов.

В Благовещенске – малооблачно, без осадков, температура ночью – около минус 28 градусов, днем 18-20 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.