Амурские школьники стали призерами российского проектного конкурса

Двое амурских школьников стали призерами Всероссийского конкурса проектных работ, организованного академией «Просвещение». Дмитрий Снежков стал вторым в номинации «Наша голубая планета», а Василина Чижова – третьей в номинации «Инновация на гребне волны».

В конкурсе принимали участие школьники 5-11 классов и первокурсники. Всего было подано более 7 тысяч заявок из 68 регионов, из которых экспертное жюри определило 16 лучших проектов в пяти номинациях. Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ.

Дмитрий Снежков из села Муравьевка Тамбовского района представил проект «Разработка системы диагностики здоровья гребешка приморского для оценки состояния акваторий». Василина Чижова – также из Муравьевки – написала работу на тему «Создание фермы по выращиванию морского ежа в искусственных условиях с применением нанотехнологий». Школьница разработала проект специальных ферм, на которых рост животных ускоряется при помощи наночастиц минералов – эффективность проверена и доказана самой же Василиной. В ее исследовании, занявшем третье место, учтено практически всё, даже стоимость проекта, конкуренция и возможные экономические риски.

«Конкурс проводится третий раз подряд, и количество участников увеличивается в какой-то невероятной прогрессии. Сначала это было 500 заявок, сейчас заявок уже более 7 000. Поэтому, я думаю, у конкурса прекрасное будущее. Мы все знаем, что наши дети очень талантливые. Задача конкурса очень проста – поддержка, развитие талантливых детей и их творческого потенциала», – говорит управляющий директор Академии «Просвещение» Татьяна Суханова.

Победители в каждой номинации поедут в международный детский центр «Артек», а их наставники примут участие в образовательном туре в Армению. Участники, занявшие вторые и третьи места, получили современные гаджеты и памятные подарки.