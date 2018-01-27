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27января
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сегодня, 10:08 1

В Приамурье алкоголя стали продавать больше, а травиться им – меньше

В Приамурье алкоголя стали продавать больше, а травиться им – меньше
Фото: varlamov.ru

В 2017 году в Приамурье в 2,5 раза снизилась смертность из-за отравления алкоголем, на 12 % сократилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения. При этом продажи лицензионного крепкого алкоголя в области значительно выросли.

Розничные продажи крепкой алкогольной продукции (водка, коньяк и другое) за 9 месяцев 2016 года составили 747 тысяч литров. За аналогичный период 2017 года на территории области реализовали 1 миллион 135 тысяч литров. Рост объясняется вытеснением из оборота контрафактного алкоголя, фиксацией официальных продаж через систему ЕГАИС. В результате доходы от акцизов в бюджет возросли на 86,3 %.

Всего в 2017 году на территории области зафиксировано 44 случая отравления алкоголем с летальным исходом. В 2016 году алкоголем отравился 121 человек.

Полиция в 2017 году выявила в Приамурье 50 преступлений, связанных с производством и реализацией алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято около 90 000 литров алкогольной продукции. Сотрудники органов внутренних дел области провели 1 809 проверок объектов продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявлено 1 128 правонарушений в данной сфере, сообщает пресс-служба областного министерства.

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#здоровье #торговля

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    АИ с заголовками всегда на высоте... Получается меньше стали травиться купленным в магазине легальным алкоголем... Во чудаки что творят)))

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