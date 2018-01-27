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27января
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сегодня, 09:08 4

Первый на Дальнем Востоке тепловоз «Пересвет» будет курсировать по БАМу

Первый на Дальнем Востоке тепловоз «Пересвет» будет курсировать по БАМу
Фото: Tehnorussia.su

На Дальневосточной магистрали проходит ходовые испытания в реальных условиях новый локомотив 3ТЭ25К2М «Пересвет». Его сконструировали и изготовили на Брянском машиностроительном заводе. «Пересвет» разработан специально для эксплуатации на Байкало-Амурской магистрали.

С его помощью планируется организовать регулярное движение тяжелых составов весом до 7 100 тонн по маршруту Таксимо – Тында – Новый Ургал – Комсомольск – Советская Гавань. Общая протяженность тягового плеча составит более 2,8 тысячи километров в одну сторону.

В настоящее время новый локомотив базируется в локомотивном эксплуатационном депо Комсомольск-на-Амуре и проходит испытания на участке Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино с составами весом 6 300 тонн. Этот участок отличается сложным рельефом, наличием горных хребтов и перевалов. В скором времени начнутся пробные поездки с весовой нормой 7 100 тонн.

В основу тепловоза «Пересвет» заложены самые современные технические решения. В конструкции используются узлы, требующие минимального обслуживания в эксплуатации, в частности, колесно-моторный блок с подшипниками качения и система управления на базе микропроцессорных блоков. Также особенностью нового тепловоза является применение электрических двигателей переменного тока для вспомогательных систем тепловоза и винтового компрессорного агрегата, сообщает пресс-служба ДВЖД.

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    самые передовые и современные технологии))))) японские скоростные им покажите

  • Wangsu

    Wangsu
    3 часа назад

    на фото не 3тэ25к2м

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Почему "пересвет" а не "Путин" или "Романов"?

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    2 часа назад

    К сожалению победные реляции здесь неуместны - это просто построенная вокруг американского дизеля коробка. Никаких инноваций нет, а дизель очень скоро загадится и выйдет из строя, поскольку требования к чистоте и качеству обслуживания компонентов у него неизмеримо выше чем у ранее использовавшихся Украинских: http://www.galvanizeit.com/uploads/GEVO-V12-V16-Clenliness-Standard.pdf

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