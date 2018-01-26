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26 января 2018, 20:57 2

Фотограф Ирина Калашникова не приедет в Благовещенск с мастер-классом

Фотограф Ирина Калашникова не приедет в Благовещенск с мастер-классом
Фото: Couture Studio

27 января в Благовещенске пройдет мастер-класс для детей и подростков, увлекающихся фотографией. Провести его должна была российский фотограф Ирина Калашникова. Но в последний момент она отказалась ехать в Приамурье. Поэтому рассказывать об искусстве фотографии благовещенцам будет председатель амурского фотографического общества Станислав Зверев.

«Так как медиашкола Play взяла на себя обязательства и пригласила ребят на этот мастер-класс, мы решили не отказываться от него и провести мастер-класс с местными фотографами. Проведет его председатель амурского фотографического общества Зверев Станислав Борисович. Это фотограф с большой буквы, с большим опытом, он поделится с ребятами своими методами работы. У него очень интересный взгляд, он считает, что любой человек может научиться видеть необычное в обычном, может научиться фотографировать. Для этого необязательно должны быть какие-то врожденные качества. Он готов посмотреть работы ребят и разобрать их», – рассказала директор медиашколы Play Светлана Нещадина.

Мастер-класс состоится 27 января в 10:00 по адресу: улица Мичурина, 17/1 (Дом радио).

Просмотров всего: 381

#жизнь

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Комментарии
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  • бичегорец

    бичегорец
    3 часа назад

    Горе то какое,опять Амурка нахер не нужна...

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Вот даже не сомневалась, что она в последний момент

    откажется приехать: далеко, холодно и невыгодно, даже если

    дорогу оплатят.

    Посмотрела портфолио этого известного фотографа:

    она - Свадебный фотограф. Пейзажем и даже съемками

    своего прекрасного города не занимается. Каких-то особо

    интересных художественных находок в ее фото не нашла.

    Наша Ольга Шукалина ничем не уступает, а часто и лучше

    снимает свадьбы, души больше. А уж дети, зверики и родной

    город у Ольги, на мой взгляд, просто прекрасны.

    И другие благовещенские профессиональные фотографы

    хороши и тоже участники- победители всяких конкурсов.

    Так что, всё к лучшему. Спасибо С.Звереву за согласие провести

    этот мастер -класс.

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