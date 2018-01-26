Фотограф Ирина Калашникова не приедет в Благовещенск с мастер-классом

Фото: Couture Studio

«Так как медиашкола Play взяла на себя обязательства и пригласила ребят на этот мастер-класс, мы решили не отказываться от него и провести мастер-класс с местными фотографами. Проведет его председатель амурского фотографического общества Зверев Станислав Борисович. Это фотограф с большой буквы, с большим опытом, он поделится с ребятами своими методами работы. У него очень интересный взгляд, он считает, что любой человек может научиться видеть необычное в обычном, может научиться фотографировать. Для этого необязательно должны быть какие-то врожденные качества. Он готов посмотреть работы ребят и разобрать их», – рассказала директор медиашколы Play Светлана Нещадина.

Мастер-класс состоится 27 января в 10:00 по адресу: улица Мичурина, 17/1 (Дом радио).