Фотограф Ирина Калашникова не приедет в Благовещенск с мастер-классом
27 января в Благовещенске пройдет мастер-класс для детей и подростков, увлекающихся фотографией. Провести его должна была российский фотограф Ирина Калашникова. Но в последний момент она отказалась ехать в Приамурье. Поэтому рассказывать об искусстве фотографии благовещенцам будет председатель амурского фотографического общества Станислав Зверев.
«Так как медиашкола Play взяла на себя обязательства и пригласила ребят на этот мастер-класс, мы решили не отказываться от него и провести мастер-класс с местными фотографами. Проведет его председатель амурского фотографического общества Зверев Станислав Борисович. Это фотограф с большой буквы, с большим опытом, он поделится с ребятами своими методами работы. У него очень интересный взгляд, он считает, что любой человек может научиться видеть необычное в обычном, может научиться фотографировать. Для этого необязательно должны быть какие-то врожденные качества. Он готов посмотреть работы ребят и разобрать их», – рассказала директор медиашколы Play Светлана Нещадина.
Мастер-класс состоится 27 января в 10:00 по адресу: улица Мичурина, 17/1 (Дом радио).
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