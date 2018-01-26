Благовещенка, жившая в блокадном Ленинграде, поделилась воспоминаниями

27 января исполнится 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Накануне памятной даты журналисты побывали в гостях у Наталии Ральниковой, которая жила в блокадном городе. Война началась, когда ей было 4 года. Женщина поделилась воспоминаниями.

27января Наталии Ральниковой исполнится 80 лет, ужасы войны она пережила маленькой девочкой. Все были уверены, что блокада продлится недолго, вспоминает женщина. Но в итоге в заблокированном городе люди выживали почти три года. Маленькая девочка Наташа особенно мечтала о прянике. Но так его и не дождалась.

«Самая вкусная еда у нас была – это кисель. Такой клей столярный в плиточках есть, и вот если эту плиточку долго разогревать, получится такой киселёк, такая кашка. Потом мы расплавляли ремни такие широкие. Расплавить, на кусочки порезать – получается супчик», – поделилась Наталия Ральникова.

Отца сразу забрали в ленинградскую армию народного ополчения. Спустя некоторое время он умер от голода. На руках у матери остались три дочки и сын. Зимы тогда выдались особенно холодными. Дети надевали на себя по три шубы и, крепко обнявшись, ложились спать. Топить печку было нечем, поэтому приходилось рубить мебель. Но рояль, который был дорог семье, не тронули.

«У нас под роялем поднимается крышка, а там внизу такие перекладины. И там детская игрушечная посуда стоит. Мы прятались туда от бомбёжки и играли с этой посудой. Посуда у нас всегда была пустой. Нам хотелось, чтобы там была конфетка или ещё что-нибудь, но там ничего не было», – рассказала жительница блокадного Ленинграда.

В 1943 году семью маленькой Наташи вывезли из Ленинграда по Дороге жизни. Ральниковы оказались в Томске и остались там жить. Наталия всегда хотела съездить в Германию, чтобы посмотреть в глаза тем, кто принес им столько несчастий. И так получилось, что ее мужа-военного по распределению отправили в ГДР. Супруги жили там 5 лет, женщина преподавала немецким школьникам русский язык. И в итоге с немцами наладились хорошие отношения.

Позднее семья переехала на Дальний Восток. До самой пенсии Наталия Алексеевна продолжала преподавать, но уже немецкий язык. С супругом они вырастили двоих сыновей. Но воспоминания об ужасах войны не отпускают до сих пор.

«Знаете, у нас когда загудит иногда ТЭЦ, мне всё кажется, что скажут – воздушная тревога. Спасайтесь, бегите. Вот это ощущение на всю жизнь», – сказала Наталия Алексеевна.

Будучи уже взрослой, женщина приезжала в Ленинград. Но жить там не смогла. Даже сувениры, которые сейчас привозят ей родные из Санкт-Петербурга, не принимает.