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26 января 2018, 20:06 1

Госдума приняла закон о волонтерстве

Госдума приняла закон о волонтерстве
Фото: www.gubnushka.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о волонтерах, который определяет статус волонтерских организаций, а также функции органов власти по их поддержке. Закон призван сформировать единый подход к регулированию отношений в сфере волонтерства. Это понятие в поправках приравнивается к «добровольчеству», чтобы устранить разногласия.

Как пишет «Российская газета», в законе дается определение волонтера, определяются полномочия исполнительной власти в этой сфере. Так, их функциями станет разработка и реализация государственных программ и подпрограмм по поддержке волонтерства, оказание этой поддержки.

Председатель профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественным и религиозным организациям Сергей Гаврилов считает, что законопроект открывает новые возможности для осуществления добровольческой деятельности.

По словам Гаврилова, благодаря принятию этого законопроекта добровольцам в рамках госпрограмм будет обеспечено «питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты». Кроме того, речь идет о предоставлении помещений во временное пользование, оплате проезда до места назначения и обратно, а также оплата страховок.

Ко второму чтению в текст добавили норму о том, что религиозные организации будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

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#закон

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