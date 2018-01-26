Благовещенцы предупреждают о мошенниках, зазывающих на ярмарку в торговый центр

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Благовещенцы рассказывают друг другу о неизвестных людях, которые ходят по домам и приглашают горожан на выставку-ярмарку в местном ТРЦ в центре города. Но в торговом центре говорят, что подобных мероприятий у них не проводится. Люди предполагают, что наткнулись на мошенников.

«Сегодня в 10 часов утра ко мне постучались двое парней. Я открыла. Один за дверью немного стоял, капюшон на лицо натянут, лица я его не видела. А второй со мной разговаривать начал, причем так мило. Сказал, что в торговом центре состоится ярмарка, в выходные приходите. Я говорю, хорошо придем. Потом позвонила в ТРЦ и спросила, оказалось, что там никакой ярмарки не проводят. Хочу всех предупредить, что у нас появились такие вот мошенники, чтобы дети не открывали им дверь», – рассказала благовещенка.

В самом ТРЦ пояснили, что они не организовывали никаких подобных мероприятий. Более того, это не первый такой звонок, поступивший к ним за последний месяц.

«Начались звонки горожан до нового года. Мы сначала не придали им особого значения, но потом они участились. За последнюю неделю в день по два-три звонка. Люди спрашивают, что у нас за выставки проходят. Говорят, что стучатся к ним неизвестные мужчины и приглашают прийти на выходных на выставку. Но у нас ничего не проводится такого. Они, видимо, смотрят, кто дома находится, что за обстановка в квартире, прощупывают почву. Либо, возможно, хотят выгнать людей из дома на выходные. Не знаю, какие они преследуют цели. Но мы, даже если и проводим какие-либо мероприятия, то не отправляем никого по квартирам, рекламу мы даем в СМИ», – сказала начальник отдела маркетинга ТРЦ Анна Янченко.

В торговом центре также отметили, что мужчины, совершающие обход по квартирам, действуют не только в каком-то одном районе города. Они бывают в домах и в центральных районах, и в микрорайоне, и даже в Моховой Пади.