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26 января 2018, 19:46 3

Роспотребнадзор проводит проверку по факту заболевания детей в благовещенском детском саду

Роспотребнадзор проводит проверку по факту заболевания детей в благовещенском детском саду
Фото: o-krohe.ru

Специалисты амурского управления Роспотребнадзора начали проверку по факту заболевания нескольких детей в прогимназии. По последним данным, медицинская помощь потребовалась троим детям. Есть предположение, что это не отравление, а ротавирусная инфекция.

Ситуацию прокомментировала Алла Перепелица, заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области: «На сегодняшний день по экстренным извещениям, которые официально поступили к нам, за медицинской помощью обратились три ребенка: два с утра и один после обеда. Расследование уже проводится специалистами нашего ведомственного учреждения. Абсолютно каждый подобный случай расследуется, к каждому ребенку приезжает наш специалист и заполняет карту эпидрасследования. Это касается детей до трех лет и детей, посещающих детские сады.

Кроме того, у нас по каждому случаю на учреждение выдается предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, которые включают в себя фильтр, проведение дезинфекции посуды, игрушек, поверхностей и заключительную дезинфекцию полностью всего помещения. Сегодня мы выдали предписание на руководителя, эти мероприятия по этой группе проводятся. По данной ситуации нет окончательного решения. Но, помимо нас, закрыть на карантин, точнее, приостановить образовательный процесс, по санитарному законодательству может руководитель учреждения. И если приняли такое решение – приостановить образовательный процесс, – это направлено на нераспространение дальнейшее инфекции среди детей, если мы предполагаем, например, ротавирусную инфекцию. Потому что если бы это было какое-то пищевое отравление то, как правило, у нас страдает не одна группа. Потому что дети едят с одного пищеблока, поэтому в случае чего, естественно, в процесс вовлекается не одна группа.

А когда эпидемиологически вовлекается одна группа или несколько детей в одной группе, то, возможно, кто-то из детей является носителем инфекции. Если, например, ребенок болел какое-то время, а мама оставила его дома на пару дней и не пролечила, то он остается носителем и источником инфекции для других детей. Поэтому, как правило, тут контактно-бытовой путь передачи, так как одна группа. Данная ситуация находится на контроле, но на сегодняшний день детей из других групп нет.

Самое главное, что стоит отметить, мы всегда просим родителей, чтобы они ни в коем случае не водили в сад детей, которые не прошли полный курс лечения. К примеру, сегодня у ребенка рвота и жидкий стул, и если это ротавирусная инфекция, то 2-3 дня – и ребенок уже не болеет, но он выделяет возбудителей еще три недели. Поэтому мы обращаемся к родителям, чтобы они не занимались самолечением. Если у ребенка есть какая-то клиника – температура, рвота, жидкий стул, – нужно обратиться к медицинскому работнику, он назначает лечение. После лечения берут анализ, и, если он отрицательный, ребенок может посещать сад. А некоторые родители оставляют ребенка на пару дней дома, и, когда ему становится легче, ведут в сад, а он выделяет этого возбудителя и является источником инфекции».

Как сообщало Амур.инфо, со схожими симптомами 26 января слегли сразу несколько малышей второй ясельной группы прогимназии по адресу: улица Институтская, 17/3. Один из родителей предположил, что проблема в еде, которую дети ели в садике накануне. По официальной информации амурского Роспотребнадзора на 17:00, за медпомощью обратились трое малышей из группы. По словам родителей, еще одну девочку привезли около шести часов вечера. До 1 февраля группа закрыта на карантин.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Natashaalex

    Natashaalex
    7 часов назад

    Моя внучка ходит в этот садик.Мы заболели в начале декабря:рвота,понос,температура,сами уехали в инфекцию,пролежали неделю,определили по анализам только аденовирусную,но,сказали врачи,присутствовала еще какая то инфекция,ее не определили,раньше нас попала в больницу другая девочка с нашей же группы,но,с более запущенной формой:воспаление лимфоузлов кишечника(она лежала уже в хирургии),как я понимаю,ситуация в садике не изменилась:вирус гуляет по группам.За день до больницы мы выяснили,ребенок не моет руки в садике(дома к этому приучен,но в садике мыло "плохо пахнет),а кто-то контролирует моют дети руки хотя бы перед едой?Похоже что нет...Воспитатели у нас теперь выполняют роль надзирателей,не более того...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    7 часов назад

    1)Если ребёнок "приучен" мыть руки, он будет их мыть не только дома, но и в д/с, в гостях, и прочих местах.

    2)У многих людей дома ГОРАЗДО грязнее, чем д/саду, сама видела:у приличных с виду людей дома СРАЧ!

    3)Информацию о болезни ребёнка скрывают больше половины родителей-чтоб от д/с не отстранили, ротому как "на больничный никак нельзя!"

    4)Что выслушивает фонендоскопом врач, приложив его на живот ребёнка? Разговоры ротавирусов с кишечной микрофлорой?

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    воспитатели за свою зарплату должны просто отдыхать на работе

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