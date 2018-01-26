В Белогорске мужчина ограбил магазин и потребовал у продавца вызвать такси

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Белогорский городской суд вынес приговор 25-летнему местному жителю. Его признали виновным в разбое. Мужчина ограбил магазин, а затем заставил продавца вызвать такси, на котором скрылся с места преступления вместе с похищенным.

Происшествие случилось 3 октября 2017 года. В магазине «Подкова» преступник, вооруженный кухонным ножом, потребовал у продавца отдать ему деньги, сигареты и алкоголь. Испугавшись, женщина отдала грабителю все, что он просил.

После этого злоумышленник потребовал вызвать ему такси. А когда автомобиль подъехал к магазину, горожанин выхватил у продавщицы сотовый телефон, с которого она звонила, и скрылся. Общий ущерб от его действий составил 12 587 рублей.

Суд при назначении наказания учел полное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, а также рецидив преступлений. В итоге мужчине назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.