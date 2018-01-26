Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27января
Предыдущая новость Следующая новость
26 января 2018, 18:55 1

В Белогорске мужчина ограбил магазин и потребовал у продавца вызвать такси

В Белогорске мужчина ограбил магазин и потребовал у продавца вызвать такси
Фото: racurs.ua

Белогорский городской суд вынес приговор 25-летнему местному жителю. Его признали виновным в разбое. Мужчина ограбил магазин, а затем заставил продавца вызвать такси, на котором скрылся с места преступления вместе с похищенным.

Происшествие случилось 3 октября 2017 года. В магазине «Подкова» преступник, вооруженный кухонным ножом, потребовал у продавца отдать ему деньги, сигареты и алкоголь. Испугавшись, женщина отдала грабителю все, что он просил.

После этого злоумышленник потребовал вызвать ему такси. А когда автомобиль подъехал к магазину, горожанин выхватил у продавщицы сотовый телефон, с которого она звонила, и скрылся. Общий ущерб от его действий составил 12 587 рублей.

Суд при назначении наказания учел полное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, а также рецидив преступлений. В итоге мужчине назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 719

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Благовещенцы предупреждают о мошенниках, зазывающих на ярмарку в торговый центр
Происшествия 3

Роспотребнадзор проводит проверку по факту заболевания детей в благовещенском детском саду
Происшествия 2

В Приамурье арестовали технику фирмы, занятой на стройке Восточного
Происшествия 1

В одном из детских садов Благовещенска закрыли на карантин ясельную группу