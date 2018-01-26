Мусорную свалку в Благовещенске не убирают уже полгода

В Благовещенске, в районе дома № 182/6 по улице Чайковского, мусорная свалка грозит занять всю округу. Людям из окрестных домов бытовые отходы выкидывать некуда. С лета прошлого года мусор со свалки никто не вывозит.

Житель дома по улице Чайковского, 182/6 прислал в редакцию ИА «Амур.инфо», фотографии кучи, которая находится возле его дома.

«Раньше ее не было, – пояснил мужчина. – Оборудовали место для мусора, кажется, два года назад. Поначалу его вывозили. Но уже с прошлого лета его перестали вывозить. Мусор захламляет всё вокруг. Я даже сам как-то брал технику и сгребал всё это покомпактнее, но вывозить мусор я не могу».

Дом, возле которого разместилась свалка, относится к ООО «Благовещенская управляющая компания». Но с некоторых пор этот квартал деревянных домов поделили между собой разные управляйки. И некоторые функции им приходится регулировать между собой особыми соглашениями.

«С 9 января 2017 года несколько домов из этого квартала на основании открытого конкурса перешли в ведение управляющей компании "Амур АРС", – рассказала инженер ПТО "Благовещенской УК" Татьяна Четверикова. – Мы заключили соглашение о совместной уборке мусорных площадок. Согласно этому документу, твердый бытовой мусор должна вывозить компания "Амур АРС", чем она не занимается с июля 2017 года».

Сразу после новогодних праздников «Благовещенская УК» обратилась в мэрию Благовещенска. Была организована проверка, и буквально на следующий день «Амур АРС» вывез мусор – но только одну машину.

«Я обратилась к ним: почему остальное не забрали? Мне ответили, что в данный момент у них нет возможности, – рассказала Татьяна Четверикова. – Обещали вывезти на следующей неделе – она как раз завершается. Я снова обратилась письменно в администрацию с просьбой посодействовать в том, чтобы управляющая компания исполняла свои обязательства. А в итоге страдает наш дом».

Еще одна запущенная свалка находится в самом центре Благовещенска – внутри квартала между улицами Красноармейской и 50-летия Октября. Жительница областного центра опубликовала в соцсетях фотографию и прокомментировала: «Помойка в центре Благовещенска. Уже несколько раз писали в мэрию. Мэрия, видно, связывается с собственником, и тот убирает мусор. Но только когда ему укажут на это. Почему мы признаемся в любви к городу только накануне его дня рождения?».