В Благовещенске провели встречу с жителями блокадного Ленинграда

Жителей блокадного Ленинграда 26 января чествовали в Благовещенском совете ветеранов. С людьми, которые выжили в военные годы в осажденном городе, встретились накануне памятной даты. 27 января исполнится 75 лет со дня снятия блокады великого города.

В Амурской области осталось всего 11 участников тех событий, имеющих нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда». Пять человек живут в Благовещенске, двое – в Свободном, по одному – в Белогорске, Райчихинске, Шимановске и в Тамбовском районе. Большинство из них родились до войны.

На встречу пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, активную молодежь Благовещенска, студентов.

86-летняя Лидия Левичева рассказала, когда немцы окружили город, ей было всего десять лет. Чтобы выжить, Лидия Петровна ушла в детдом, что, возможно, её и спасло. Всех детей, кто там был, спустя год блокады, вывезли из Ленинграда. А через несколько лет она вновь соединилась с родными.

«Я порой даже не могу военные фильмы смотреть, тяжело все это. Мне сегодня сын сказал – вот ты опять войну вспоминаешь. Я говорю – она слишком врезалась в память, от неё никуда не денешься. Но это счастье, что мы выжили. Я сейчас вспоминаю и думаю, было бы нам хоть чем обогреться, хоть этой печкой. Вот подумаешь, кто защищал нас, мерз в этих окопах, совсем страшно становится», – поделилась жительница блокадного Ленинграда Лидия Левичева.

«Мне кажется, если бы я была на их месте, я поступила так же благородно, как и они. Пошла бы так же защищать Родину, родных и просто знакомых. Потому что это Родина. Мне кажется, у них не было времени подумать. Они просто решили и шли», – сказала студентка Амурского агарного колледжа Алена Терещенко.