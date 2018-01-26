Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27января
Предыдущая новость Следующая новость
26 января 2018, 17:44 1

В Благовещенске провели встречу с жителями блокадного Ленинграда

В Благовещенске провели встречу с жителями блокадного Ленинграда

Жителей блокадного Ленинграда 26 января чествовали в Благовещенском совете ветеранов. С людьми, которые выжили в военные годы в осажденном городе, встретились накануне памятной даты. 27 января исполнится 75 лет со дня снятия блокады великого города.

В Амурской области осталось всего 11 участников тех событий, имеющих нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда». Пять человек живут в Благовещенске, двое – в Свободном, по одному – в Белогорске, Райчихинске, Шимановске и в Тамбовском районе. Большинство из них родились до войны.

На встречу пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, активную молодежь Благовещенска, студентов.

86-летняя Лидия Левичева рассказала, когда немцы окружили город, ей было всего десять лет. Чтобы выжить, Лидия Петровна ушла в детдом, что, возможно, её и спасло. Всех детей, кто там был, спустя год блокады, вывезли из Ленинграда. А через несколько лет она вновь соединилась с родными.

«Я порой даже не могу военные фильмы смотреть, тяжело все это. Мне сегодня сын сказал – вот ты опять войну вспоминаешь. Я говорю – она слишком врезалась в память, от неё никуда не денешься. Но это счастье, что мы выжили. Я сейчас вспоминаю и думаю, было бы нам хоть чем обогреться, хоть этой печкой. Вот подумаешь, кто защищал нас, мерз в этих окопах, совсем страшно становится», – поделилась жительница блокадного Ленинграда Лидия Левичева.

«Мне кажется, если бы я была на их месте, я поступила так же благородно, как и они. Пошла бы так же защищать Родину, родных и просто знакомых. Потому что это Родина. Мне кажется, у них не было времени подумать. Они просто решили и шли», – сказала студентка Амурского агарного колледжа Алена Терещенко.

Просмотров всего: 311

#жизнь #память

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Gadskiy

    Gadskiy
    9 часов назад

    почет и уважение этим Людям.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Фотограф Ирина Калашникова не приедет в Благовещенск с мастер-классом
Общество 1

Благовещенка, жившая в блокадном Ленинграде, поделилась воспоминаниями
Общество 1

Благовещенцы предупреждают о мошенниках, зазывающих на ярмарку в торговый центр
Общество 1

Амурчанину, рисующему открытки на льду, пришла почти сотня поздравительных карточек