Для благовещенцев проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

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Жителей Благовещенска приглашают посетить бесплатные мастер-классы по фигурному катанию. Их проводит по всей России сеть магазинов спортивной одежды при поддержке любителей зимних видов спорта.

В Благовещенске первое занятие проведут на катке Городского парка 27 января, начало – в 15 часов. Действует ограничение по возрасту – с 12 лет. В дальнейшем мастер-классы будут проходить по субботам и продлятся до начала марта.

Записаться на участие в бесплатных мастер-классах можно в Инстаграме @quiksilver_blag28, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.