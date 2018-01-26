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26 января 2018, 17:38 0

Для благовещенцев проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

Для благовещенцев проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию
Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Жителей Благовещенска приглашают посетить бесплатные мастер-классы по фигурному катанию. Их проводит по всей России сеть магазинов спортивной одежды при поддержке любителей зимних видов спорта.

В Благовещенске первое занятие проведут на катке Городского парка 27 января, начало – в 15 часов. Действует ограничение по возрасту – с 12 лет. В дальнейшем мастер-классы будут проходить по субботам и продлятся до начала марта.

Записаться на участие в бесплатных мастер-классах можно в Инстаграме @quiksilver_blag28, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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#отдых #спорт

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