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26 января 2018, 17:11 2

В Приамурье арестовали технику фирмы, занятой на стройке Восточного

В Приамурье арестовали технику фирмы, занятой на стройке Восточного
Фото: instagram.com/mpr_amur

24 января сотрудники минприроды Амурской области и регионального УФССП арестовали тяжелую технику. Она принадлежит одной из фирм, которая участвует в строительстве объектов космодрома Восточный.

Причина ареста – несвоевременная оплата штрафа за незаконную добычу полезных ископаемых, а также неуплата причиненного окружающей среде ущерба. Арест производился на территории ЗАТО Циолковский, говорится в официальном Инстаграме минприроды Амурской области.

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#космодром #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад



    24 января сотрудники минприроды Амурской области и регионального УФССП арестовали тяжелую технику.



    И сверхтяжёлую ракету которая должна лететь на Луну тоже арестовали... Почему то представил как на передовице газеты "Правда" в СССР написали во время строительства "Байконура" что арестовали технику... За вредительство кого расстреляли, кого на лесоповал.

  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    Рюмкин-Задунайский



    24 января сотрудники минприроды Амурской области и регионального УФССП арестовали тяжелую технику.



    И сверхтяжёлую ракету которая должна лететь на Луну тоже арестовали... Почему то представил как на передовице газеты "Правда" в СССР написали во время строительства "Байконура" что арестовали технику... За вредительство кого расстреляли, кого на лесоповал.



    ++++++++++ Точно. А может всё во благо амурчан делается? Начинают издалека, с тяжёлой техники, а там глядишь и до ракет доберутся Молодцы правоохранители! Не хотят из Москвы услышать амурчан, вот и получайте в соответствии с законом аресты имущества Роскосмоса.

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