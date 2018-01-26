В Приамурье арестовали технику фирмы, занятой на стройке Восточного

Фото: instagram.com/mpr_amur

24 января сотрудники минприроды Амурской области и регионального УФССП арестовали тяжелую технику. Она принадлежит одной из фирм, которая участвует в строительстве объектов космодрома Восточный.

Причина ареста – несвоевременная оплата штрафа за незаконную добычу полезных ископаемых, а также неуплата причиненного окружающей среде ущерба. Арест производился на территории ЗАТО Циолковский, говорится в официальном Инстаграме минприроды Амурской области.

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#космодром #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев