Амурчанину, рисующему открытки на льду, пришла почти сотня поздравительных карточек
Пенсионеру Валерию Мельникову в день его рождения, 25 января, Почта России вручила почти 100 поздравительных писем и открыток. Художнику из амурского села Марково, ставшему известным на всю страну благодаря открыткам, которые он рисует на заснеженном озере, исполнилось 69 лет.
Амурский филиал Почты России совместно с волонтерской группой «Я с тобой» решил поздравить художника и передать ему открытки. К поздравительной акции присоединились пенсионеры, школьники, сотрудники различных предприятий. Так, ученики благовещенской школы № 12 специально для именинника сделали авторские открытки, украсив их цветами и рисунками.
На главпочтамт Благовещенска несли и небольшие подарки для Валерия Мельникова: носки, шарф, конфеты и книги. «Спасибо за такой подарок, – поблагодарил Валерий Константинович. – Я их теперь каждую ночь буду перечитывать. Значит, не зря мой труд, для людей ведь это все».
Письма, открытки и бандероли к Новому году и ко дню рождения амурчанину из села Марково присылают не только со всей области, но и из других регионов России, и даже из-за рубежа – Голландии, Франции, США.
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