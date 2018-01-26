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26 января 2018, 17:06 1

Амурчанину, рисующему открытки на льду, пришла почти сотня поздравительных карточек

Амурчанину, рисующему открытки на льду, пришла почти сотня поздравительных карточек

Пенсионеру Валерию Мельникову в день его рождения, 25 января, Почта России вручила почти 100 поздравительных писем и открыток. Художнику из амурского села Марково, ставшему известным на всю страну благодаря открыткам, которые он рисует на заснеженном озере, исполнилось 69 лет.

Амурский филиал Почты России совместно с волонтерской группой «Я с тобой» решил поздравить художника и передать ему открытки. К поздравительной акции присоединились пенсионеры, школьники, сотрудники различных предприятий. Так, ученики благовещенской школы № 12 специально для именинника сделали авторские открытки, украсив их цветами и рисунками.

На главпочтамт Благовещенска несли и небольшие подарки для Валерия Мельникова: носки, шарф, конфеты и книги. «Спасибо за такой подарок, – поблагодарил Валерий Константинович. – Я их теперь каждую ночь буду перечитывать. Значит, не зря мой труд, для людей ведь это все».

Письма, открытки и бандероли к Новому году и ко дню рождения амурчанину из села Марково присылают не только со всей области, но и из других регионов России, и даже из-за рубежа – Голландии, Франции, США.

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#жизнь #праздники

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