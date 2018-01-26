В одном из детских садов Благовещенска закрыли на карантин ясельную группу

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В редакцию Амур.инфо обратился благовещенец, двухгодовалая дочь которого посещает детский сад прогимназии. У его ребенка и еще нескольких малышей той же группы, по словам мужчины, отравление. Некоторые лежат в инфекционной больнице. Молодой отец уверен, что причина недомогания детей – еда, которую они ели в саду.

Все дети, у которых возникли проблемы с ЖКТ, посещают вторую ясельную группу прогимназии по адресу: улица Институтская, 17/3.

«Вчера в нашу группу пришли где-то 10 детей. С отравлением уже шестеро, двое из них в больнице, третьих везут, и, думаю, мы скоро туда же поедем. Я позвонил в садик, они позвали врача, которая сказала: "Ничего страшного, вызывайте врача, такое бывает – это ротавирусная инфекция". Я говорю: "Ну не у всех же сразу. Что, все взяли и заболели ротавирусом? Вчера детей забрали, а ночью или под утро у всех началась рвота. Я думаю, что чем-то в садике накормили. Потому что дома вечером она съела только банан один. Мы сначала на него грешили, но, когда узнали, что не мы одни с такими симптомами, понятно стало, что дело не в банане», – рассказал отец ребенка Евгений.

Позже состояние его дочери ухудшилось, поднялась температура. Родители вызвали скорую и тоже поехали в инфекционку. Двоим дошколятам из этой группы, которые раньше всех поступили в больницу, поставили предварительный диагноз «гастроэнтерит». Бактериальная у него природа или вирусная, пока сказать сложно – еще не готовы анализы.

Корреспондент Амур.инфо связался с одной из мам, которая находится с ребенком в больнице. Она претензий к кухне детского сада не имеет: «Скорее всего, вирусная какая-то инфекция. Дети друг другу, знаете, как передают ротавирус и все остальное. На кухню я не грешу: у нас там ребенок старший кушает, а едят они одно и то же. Так вот старший ребенок чувствует себя прекрасно».

Чтобы разобраться в ситуации, в детсад выехала руководитель прогимназии Галина Воеводина. «Карантин во второй ясельной группе установлен с сегодняшнего дня, 26 января, по 1 февраля, но диагноз еще не поставлен, потому что дети поступили в больницу только сегодня. Поэтому не нужно панику поднимать», – прокомментировала Галина Воеводина.

В министерстве образования сообщили, что за более подробной информацией следует обращаться в региональный Роспотребнадзор. ИА «Амур.инфо» отправило в ведомство официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.