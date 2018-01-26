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26 января 2018, 16:59 3

Благовещенцу, порезавшему супругу в детсаду, продлили содержание под стражей

Благовещенцу, порезавшему супругу в детсаду, продлили содержание под стражей

Благовещенский городской суд продлил срок содержания под стражей жителю областного центра. Мужчина, как полагает следствие, нанес ножевые ранения супруге в детском саду, от которых она скончалась.

Как сообщало Амур.инфо, 27 ноября 2017 года в детском саду № 47 Благовещенска нашли молодую женщину со множественными ножевыми ранениями. Горожанку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось, женщина скончалась 8 декабря.

По подозрению в нападении на благовещенку был задержан ее супруг. Его поместили в изолятор временного содержания, а затем заключили под стражу на два месяца, до 28 января 2018 года. Мужчина признался в нападении и заявил, что причиной стала личная неприязнь.

В СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что подозреваемый останется под стражей до конца февраля.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    10 часов назад

    Убившему....А не порезавшему. Порезать палец можно. На худой конец зарезавшему.

  • Агнета

    Агнета
    10 часов назад

    "Порезавшему"? У нас блатной жаргон уже вошел в литературную речь вне ситуативного контекста?

  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    свежак) с пылу с жару новость, без редактуры

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