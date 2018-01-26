Губернатор Амурской области подарил курсанту часы со своей руки

В ОКЦ Благовещенска 25 января прошел концерт, посвященный Дню студента. На нем в лотерее разыграли среди молодежи более 20 подарков от губернатора Приамурья. Финальным призом стали часы – глава региона снял их со своей руки и на сцене вручил курсанту Амурского филиала МГУ имени адмирала Невельского.

«Берегите и цените время, – обратился к студентам Александр Козлов, – это наше главное богатство. Тратить его нужно с умом, но и не забывать оставлять немного для веселья. Студенческие годы вы не забудете никогда. С праздником вас!».

Также студенты получили годовые абонементы в тренажерный зал, подарочные сертификаты в салон красоты и билеты на концерты звезд российской эстрады.

Кроме того, на концерте 15 активным студентам вручили благодарственные письма губернатора области и подарочные сертификаты в одно из городских кафе на пять тысяч рублей каждый, сообщает областное правительство.