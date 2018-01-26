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26 января 2018, 16:24 22

Губернатор Амурской области подарил курсанту часы со своей руки

Губернатор Амурской области подарил курсанту часы со своей руки

В ОКЦ Благовещенска 25 января прошел концерт, посвященный Дню студента. На нем в лотерее разыграли среди молодежи более 20 подарков от губернатора Приамурья. Финальным призом стали часы – глава региона снял их со своей руки и на сцене вручил курсанту Амурского филиала МГУ имени адмирала Невельского.

«Берегите и цените время, – обратился к студентам Александр Козлов, – это наше главное богатство. Тратить его нужно с умом, но и не забывать оставлять немного для веселья. Студенческие годы вы не забудете никогда. С праздником вас!».

Также студенты получили годовые абонементы в тренажерный зал, подарочные сертификаты в салон красоты и билеты на концерты звезд российской эстрады.

Кроме того, на концерте 15 активным студентам вручили благодарственные письма губернатора области и подарочные сертификаты в одно из городских кафе на пять тысяч рублей каждый, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 2135

#вузы #областная власть

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Max412

    Max412
    11 часов назад

    В академии президента наверное учат так пиариться...

    Сразу вспомнился анекдот: Летят Путин, Медведев и Жириновский на самолете. Жириновский кричит: "сейчас скину 1000 рублей, и кого нибудь порадую" Медведев говорит: "А я скину две пятисотки и порадую двух людей." Путин говорит: "А я скину десять соток и порадую 10 человек." Тут пилот не выдерживает и говорит: "Я сейчас скину трех пи..ов и порадую всю страну."

  • ММС

    ММС
    10 часов назад

    Такой барский жест с таким пафосом и со сцены. Интересно сам придумал или кто подсказал, но одно ясно этот номер был приготовлен заранее.

  • Это да 64

    Это да 64
    10 часов назад

    Сценарий приготовлен. Часы маде ин чина.

  • Nikodim

    Nikodim
    10 часов назад

    все хорошо, все интересно, но.. как бы это выразить... это гигиенично, дарить часы со своей руки?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    10 часов назад

    Со стерхами когда полет на дельтаплане будет? И смех и грех...

  • варварав

    варварав
    9 часов назад

    Надоели старые часы и из моды вышли,решил лоха облагодетельствовать. А себе завтра новые купит.

  • олег1975

    олег1975
    9 часов назад

    Дарить часы к разлуке

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад



    Кроме того, на концерте вручили подарочные сертификаты в одно из городских кафе на пять тысяч рублей каждый, сообщает областное правительство.



    Ну вот почему такие мероприятия проходят мимо меня.

  • Алиса65

    Алиса65
    8 часов назад

    Хорошо хоть не пиджак с барского плеча...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    ММСТакой барский жест с таким пафосом и со сцены. Интересно сам придумал или кто подсказал, но одно ясно этот номер был приготовлен заранее.


    Сразу вспомнилась история про часы Чубайса.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    теперь экономика области в гору пойдёт

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    6 часов назад

    олег1975

    Дарить часы к разлуке



    Если не больше.

  • mag_28

    mag_28
    6 часов назад

    Хоть командирские?

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    mag_28

    Хоть командирские?



    Губернаторские.

  • full

    full
    4 часа назад

    Интересно, почему я вижу в этом жесте унижение?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    full

    Интересно, почему я вижу в этом жесте унижение?



    Ну это если бы он трусы снял и ему подарил. А так в принципе нормально. Память какая-никакая.

  • Beverly

    Beverly
    4 часа назад

    Один уже дарил - сейчас что-то перестал видно кризис и его коснулся. Когда уже трусы начнут дарить? PS Чиновники розлива козлова вообще ничего более оригинального придумать сами не могут? Безликие путинские клоУны

  • Зяб-лик

    Зяб-лик
    4 часа назад

    Beverly

    Один уже дарил - сейчас что-то перестал видно кризис и его коснулся. Когда уже трусы начнут дарить? PS Чиновники розлива козлова вообще ничего более оригинального придумать сами не могут? Безликие путинские клоУны



    Для вас часы стоят на одном уровне с трусами?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад



    Мировая политическая практика знает такие случаи.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    full

    Интересно, почему я вижу в этом жесте унижение?



    Я не вижу, может наоборот, не знание традиций, если позволите.

  • full

    full
    4 часа назад

    КВЖД наса а не васа

    full

    Интересно, почему я вижу в этом жесте унижение?



    Я не вижу, может наоборот, не знание традиций, если позволите.



    Хз, мне почему то всегда представляется эдакая овчарка с медалями. Не думаю, что человек не может осмыслить кто дарит и что.

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Рюмкин-Задунайский

    full

    Интересно, почему я вижу в этом жесте унижение?



    Ну это если бы он трусы снял и ему подарил. А так в принципе нормально. Память какая-никакая.



    Ага вспомнил

    .. красноармеец Трофимов за выдающиеся успехи в боевой и политической подготовке, а также за понимание текущего момента награждается красными революционными шароварами.

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