В благовещенском кинотеатре посетитель лишился кошелька

Житель Благовещенска лишился кошелька с деньгами в одном из городских кинотеатров. Причиной стала забывчивость мужчины. В ситуации разбирается полиция.

Это произошло в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова» вечером 25 января. Семейная пара пришла посмотреть фильм, и муж случайно оставил на диване кошелек. Когда горожане спохватились, было поздно.

«В 20:09 мы зашли в кинозал на сеанс. И в 20:13-20:14 видно по камерам, как молодой человек взял кошелек, который лежал на диванчике возле входа. Он еще подошел к кассе, спросил по поводу сеанса и ушел», – рассказала ИА «Амур.инфо» Евгения – супруга мужчины, который забыл кошелек.

В пропавшем кошельке, уточнила Евгения, лежали около 6 тысяч рублей и полторы-две тысячи юаней, банковские карты. Каких-либо документов внутри не было.

Семейная пара обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение по данному факту поступило, оно зарегистрировано. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

Очевидцев случившегося просят позвонить или написать по телефонам: 8-914-584-95-55 и 8-924-348-45-25. За ценную информацию пострадавшие горожане обещают вознаграждение.