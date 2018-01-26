Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27января
Предыдущая новость Следующая новость
26 января 2018, 16:16 21

В благовещенском кинотеатре посетитель лишился кошелька

В благовещенском кинотеатре посетитель лишился кошелька

Житель Благовещенска лишился кошелька с деньгами в одном из городских кинотеатров. Причиной стала забывчивость мужчины. В ситуации разбирается полиция.

Это произошло в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова» вечером 25 января. Семейная пара пришла посмотреть фильм, и муж случайно оставил на диване кошелек. Когда горожане спохватились, было поздно.

«В 20:09 мы зашли в кинозал на сеанс. И в 20:13-20:14 видно по камерам, как молодой человек взял кошелек, который лежал на диванчике возле входа. Он еще подошел к кассе, спросил по поводу сеанса и ушел», – рассказала ИА «Амур.инфо» Евгения – супруга мужчины, который забыл кошелек.

В пропавшем кошельке, уточнила Евгения, лежали около 6 тысяч рублей и полторы-две тысячи юаней, банковские карты. Каких-либо документов внутри не было.

Семейная пара обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение по данному факту поступило, оно зарегистрировано. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

Очевидцев случившегося просят позвонить или написать по телефонам: 8-914-584-95-55 и 8-924-348-45-25. За ценную информацию пострадавшие горожане обещают вознаграждение.

Просмотров всего: 1647

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    11 часов назад

    щас бы воровать когда камеры везде

  • ММС

    ММС
    11 часов назад

    Так не в полицию в этой ситуации нужно обращаться, а к психиатру по поводу собственной памяти.

  • 123654

    123654
    11 часов назад

    А мне вот интересно, предположим найдут мужчину, предъявят ему, а как доказать сколько там было денег и что значит полторы-две тысячи юаней? они сами не помнят?

  • Дубовицкая

    Дубовицкая
    10 часов назад

    про кошелек можно забыть(

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    10 часов назад

    Когда кто-либо киздит кошелек, сумму находящихся в нем денег увеличивают. Судя по информации о времени входа в зал,пара посетила "Паддингтона 2" детский мультфильм от 6 лет, с опозданием на сеанс на 9 минут. Опоздали так как приехали на автобусе или на такси:) Вряд ли человек с наличием 6000 руб и 1,5-2 к юань в кошельке шел бы на столь развивающий и интересный сеанс. Скорее всего 2 студента решили попировать и сходить на мультик, в кошельке на самом деле даже на поп-корн не хватило, а заявили сумму совсем другую. К тому же врядли у него столько денег в кошельке было, дни выплат зарплат обычно с 5 по 10 число. Короче жизза полная :DDDDD

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    10 часов назад

    Да и пустой кошелек забыть давольно таки легко, так как на это не акцентируешь внимание. У меня когда в кошельке деньги, я его из рук, кармана - не вынимаю, всегда под контролем...

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    10 часов назад

    dushniy_kontakter

    Да и пустой кошелек забыть давольно таки легко, так как на это не акцентируешь внимание. У меня когда в кошельке деньги, я его из рук, кармана - не вынимаю, всегда под контролем...



    думаете подстава с пустым кошельком? типа, раз взял, с тебя и спрос?

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    10 часов назад

    Я думаю вполне возможно, иначе по другому их не научишь уму и разуму

  • Evgenka555

    Evgenka555
    8 часов назад

    dushniy_kontakter

    Когда кто-либо киздит кошелек, сумму находящихся в нем денег увеличивают. Судя по информации о времени входа в зал,пара посетила "Паддингтона 2" детский мультфильм от 6 лет, с опозданием на сеанс на 9 минут. Опоздали так как приехали на автобусе или на такси:) Вряд ли человек с наличием 6000 руб и 1,5-2 к юань в кошельке шел бы на столь развивающий и интересный сеанс. Скорее всего 2 студента решили попировать и сходить на мультик, в кошельке на самом деле даже на поп-корн не хватило, а заявили сумму совсем другую. К тому же врядли у него столько денег в кошельке было, дни выплат зарплат обычно с 5 по 10 число. Короче жизза полная :DDDDD



    Вы вобще в своем уме? Вот у вас фантазия больная еще и судите людей со своей колокольни студента с зарплатой с 5 по 10 число. Сеанс фильма "Бегущий в Лабиринте" на 20:10. Вот у вас жизза бедолага

  • Evgenka555

    Evgenka555
    8 часов назад

    dushniy_kontakter

    Да и пустой кошелек забыть давольно таки легко, так как на это не акцентируешь внимание. У меня когда в кошельке деньги, я его из рук, кармана - не вынимаю, всегда под контролем...



    какая разница пустой кошелек или с деньгами? Вопрос воспитания и совести вернуть его хозяину или приложить усилия для этого (отдать на кассу, отдать охране). А забыть может любой человек, не зарекайтесь)))

  • Evgenka555

    Evgenka555
    8 часов назад

    123654

    А мне вот интересно, предположим найдут мужчину, предъявят ему, а как доказать сколько там было денег и что значит полторы-две тысячи юаней? они сами не помнят?



    понятно что деньги не догнать, там помимо этого было то, что представляет ценностьдля владельца. Впрочем как и сам кошелек.

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    8 часов назад

    Человек покинул своё имущество. Предал его. При чём тут полиция? Если вы оброните пирожок и им восхитится собачка. Какой с неё спрос?

  • Evgenka555

    Evgenka555
    8 часов назад

    ММС

    Так не в полицию в этой ситуации нужно обращаться, а к психиатру по поводу собственной памяти.



    может вам обратиться к психиатру по поводу агрессивного восприятия? Любой человек может забыть, потерять вещь. Наверное это случалось с каждым. Спасибо, что не здоровьем как говорится. Но это же не означает, что нужно вести себя невоспитанно и подбирать эти вещи или присваивать их.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    8 часов назад

    Евгеника лесом топай

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    8 часов назад

    По-любому подружка типа,что кошелек пустой забыл

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    8 часов назад

    Сегодня зарегистрировала аккаунт и кроме этой темы нигде не писала.

  • Evgenka555

    Evgenka555
    8 часов назад

    Сильный аргумент- топай лесом)))

  • stil

    stil
    7 часов назад

    Помню в 2006 году в Хэйхэ были с женой в большом торговом центре, не помню уже в "Хуафу" или нет, зашли в нем в какую-то кафешку, там пообедали и пошли дальше тряпки выбирать В другом зале метров через 100 слышу как бежит за мной китаец и кричит "друга-друга". Оборачиваюсь, он меня догоняет, протягивает мой бумажник, разворачивается и убегает. Я даже ему хотя бы сотку не успел дать в качестве благодарности. Открыл кошелёк, там всё на месте и документы и билеты и деньги все. Видимо выронил, пока за столом сидели. А у нас значит не отдали бы.

  • stil

    stil
    7 часов назад

    Костя_КисЧеловек покинул своё имущество. Предал его. При чём тут полиция? Если вы оброните пирожок и им восхитится собачка. Какой с неё спрос?


    Здесь даже находка не прокатит, потому что кошелёк не на улице обронили. Всё обнаруженное в помещениях, транспорте и т.д должно передаваться представителям администрации. Может это кошелёк кассира кинотеатра был и он всегда на диван его кладёт, вы же не знаете. А если не знаете, не берите что не ваше.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    А зачем в кино юани?

  • DrDimon

    DrDimon
    6 часов назад

Показать все (21) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Благовещенцы предупреждают о мошенниках, зазывающих на ярмарку в торговый центр
Происшествия 3

Роспотребнадзор проводит проверку по факту заболевания детей в благовещенском детском саду
Происшествия 1

В Белогорске мужчина ограбил магазин и потребовал у продавца вызвать такси
Происшествия 2

В Приамурье арестовали технику фирмы, занятой на стройке Восточного