Праздник мороженого, концерт памяти Высоцкого, снежный бал: выходные в Благовещенске

Фото: dzerginsk.by

В этот уикенд для благовещенцев подготовили праздник мороженого, концерт, посвященный юбилею Высоцкого, обучающий кинопоказ, чемпионат и первенство Благовещенска по бадминтону, кубок Азии по ушу-саньда. Амур.инфо рассказывает о мероприятиях, который пройдут в эти выходные дни.

Суббота, 27 января

В 16:00 в ГДК покажут спектакль по пьесе Ольшанского «13 звезда» образцовой театральной студии «Этюд».

В Доме ремесел в 10:00 пройдет мастер-класс по вязанию, в 10:30 – мастер-класс в технике бисероплетение, в 10:15 – мастер-класс по народной кукле, в 11:00 – мастер-класс по керамике. Необходима предварительная запись.

В театре кукол в 11:00 можно будет посмотреть спектакль «Доктор Айболит».

В 14:00 культурный центр «Подвал-04» приглашает на обучающие кинопоказы. Они будут связаны с лекциями по истории искусства ХХ века. 27 января зрителям представят один из главных шедевров киноэкспрессионизма «Кабинет доктора Калигари», снятый 98 лет назад. Перед демонстрацией фильма состоится небольшая лекция об экспрессионистском кино и литературе. Лекцию прочтет художник и куратор культурного центра «Подвал-04» Михаил Шмаков. Ограничение по возрасту 16+.

В 18:00 в областной филармонии состоится концерт, посвященный юбилею Владимира Высоцкого. 25 января Владимиру Семёновичу исполнилось бы 80 лет. Исполнителю амурские барды, участники проекта «Живая струна», посвятят январский концерт под названием «Я люблю, и значит, я живу».

В театре драмы в 18:00 покажут комедию «Палата бизнес-класса».

В 19:00 в Grand Arena Ostrova начнется Кубок Азии по ушу-саньда. В нем будут участвовать лучшие спортсмены Дальнего Востока и Сибири. В программе показательные выступления спортсменов ушу-саньда и цигун из Китая.

Воскресенье, 28 января

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:15. Необходима предварительная запись.

В 11:00 в филармонии покажут детский мюзикл «Игрушечный побег».

В ДК Профсоюзов состоится турнир по танцевальному спорту «Снежный бал-2018». Парад участников и открытие турнира состоится в 11:00. В мероприятии примут участие около 150 спортсменов из городов Благовещенск, Белогорск и Свободный.

Кукольный театр приглашает на спектакль «Небывальщина, или Забавные потешки». Начало в 11:00.

Театр драмы в 12:00 покажет сказку «Похищение принцессы»

Областной краеведческий музей приглашает на праздник мороженого. Он приурочен к Международному дню эскимо, который отмечался 24 января. Праздничная программа пройдёт на втором этаже, в детском музейном центре. Производитель представит новые сорта мороженого, которые смогут продегустировать все желающие. Также для детей будут организованы игры и конкурсы, которые проведут аниматоры. В общей сложности мероприятие продлится чуть больше часа. Начало в 12:00.

В 14:00 в ОКЦ состоится кастинг вокалистов на фестиваль-конкурс New Rock Star. Он проводится впервые, его организаторами являются ОКЦ и музыкально-творческая студия Art-major. Вокалисты, прошедшие кастинг, подготовят песни с одной из четырёх местных рок-групп, после чего выступят на гала-концерте.

В 16:00 в Центре эстетического воспитания детей состоится благотворительный фестиваль пародий «Передай добро по кругу» от шоу-театра «Котовасия».

В 18:00 на сцене театра драмы – спектакль «Пизанская башня».

Суббота и воскресенье, 27 и 28 января

В спорткомплексе «Юность» в выходные будет проходить традиционный чемпионат и первенство города Благовещенска по бадминтону «Амурский волан-2018». Соревнования начались 26 января и продолжатся 27 и 28 января. В мероприятии примут участие более 40 спортсменов из Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Соревнования будут проходить в трёх разрядах: одиночный, парный и смешанный. Парад открытия 27 января в 12:00.