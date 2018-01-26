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26 января 2018, 15:33 2

ТОР «Приамурская» расширилась

ТОР «Приамурская» расширилась
Фото: foods.media

Правительство РФ опубликовало постановление о расширении территории опережающего развития «Приамурская». Теперь в нее входят земельные участки Тамбовского района, что позволит построить в ТОР комбикормовый завод.

Амур.инфо сообщало 18 января, что Минвостокразвития России внесло в правительство РФ предложение о расширении ТОР «Приамурская», созданной в Амурской области. Правительственное постановление было подписано 24 января.

На сайте правительства РФ сообщается, что изменения вносятся для реализации инвестиционного проекта по строительству комбикормового завода мощностью 68 тысяч тонн в год.

В Минвостокразвития ранее поясняли, что потребителями продукции нового комбикормового завода станут предприятия не только Амурской области, но и Приморья, Якутии, Хабаровского края. Предполагаемый объем инвестиций составит более 186,6 миллиона рублей. Будет создано около 90 новых рабочих мест.

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#российская власть #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    9 часов назад

    1. Амурагроцентр?

    2. А почему вдали от ЖД?

    Или в Китай нацелились сбывать?

    3. Шрот соевый их Белогорска возить станут?

    *** Амурагроцентр с благовещенского комбикормового завода ежемесячно только ЖД отправлял не менее 150 вагонов+авто и контейнера.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    9 часов назад

    Потому что не переработанною сою и зерно некуда сбывать

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