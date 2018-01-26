ТОР «Приамурская» расширилась

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Правительство РФ опубликовало постановление о расширении территории опережающего развития «Приамурская». Теперь в нее входят земельные участки Тамбовского района, что позволит построить в ТОР комбикормовый завод.

Амур.инфо сообщало 18 января, что Минвостокразвития России внесло в правительство РФ предложение о расширении ТОР «Приамурская», созданной в Амурской области. Правительственное постановление было подписано 24 января.

На сайте правительства РФ сообщается, что изменения вносятся для реализации инвестиционного проекта по строительству комбикормового завода мощностью 68 тысяч тонн в год.

В Минвостокразвития ранее поясняли, что потребителями продукции нового комбикормового завода станут предприятия не только Амурской области, но и Приморья, Якутии, Хабаровского края. Предполагаемый объем инвестиций составит более 186,6 миллиона рублей. Будет создано около 90 новых рабочих мест.