Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26января
Предыдущая новость
сегодня, 15:14 0

В Благовещенске пройдет конкурс «Масленичных поездов»

В Благовещенске пройдет конкурс «Масленичных поездов»

Всех желающих жителей Благовещенска приглашают принять участие в конкурсе «Масленичных поездов», который организует 18 февраля Городской дом культуры. В каждом таком поезде должна быть кукла, которую предлагают изготовить в самых разных образах: казачки, северяночки и даже стиляги.

«Масленичный поезд» – это группа ряженых – от 10 до 25 человек, состоящая из скоморохов, гудцов-молодцов, плясуний и других персонажей. Возглавляет такой «поезд» масленичная кукла. Организаторы конкурса предлагают на выбор самый широкий спектр образов: амурчаночка; весенняя кукла; казачка; плодородная кукла; северяночка; автопортрет; иностранная гостья; стиляга; защитница (пограничная). Каждый поезд должен подготовить и исполнить презентацию своей куклы.

Заявку на участие в конкурсе надо подать до 11 февраля. Организационное собрание состоится 12 февраля 2018 года в 18:30 по адресу: улица Ленина, 144, в актовом зале Городского дома культуры.

Заявку на участие можно направить в оргкомитет по электронной почте: zayavkigdk@mail (с пометкой «Масленица») и по адресу: город Благовещенск, улица Ленина, 144. Городской дом культуры, кабинет № 12.

Положение о конкурсе, форма заявки представлены на официальных сайтах www.gdkamur.ru и www.культура.благовещенск.рф.

В 2018 году Масленица будет праздноваться с 12 по 18 февраля.

Просмотров всего: 47

#конкурсы #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Татьянин день отмечают 40 тысяч амурских студентов
Общество 6

В Приамурье чествовали первую Таню, родившуюся в этом году
Общество 8

Благовещенская команда КВН попала в телевизионную Первую лигу
Общество 3

МЧС: в Приамурье крещенские купания прошли без происшествий