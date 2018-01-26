В Благовещенске пройдет конкурс «Масленичных поездов»

Всех желающих жителей Благовещенска приглашают принять участие в конкурсе «Масленичных поездов», который организует 18 февраля Городской дом культуры. В каждом таком поезде должна быть кукла, которую предлагают изготовить в самых разных образах: казачки, северяночки и даже стиляги.

«Масленичный поезд» – это группа ряженых – от 10 до 25 человек, состоящая из скоморохов, гудцов-молодцов, плясуний и других персонажей. Возглавляет такой «поезд» масленичная кукла. Организаторы конкурса предлагают на выбор самый широкий спектр образов: амурчаночка; весенняя кукла; казачка; плодородная кукла; северяночка; автопортрет; иностранная гостья; стиляга; защитница (пограничная). Каждый поезд должен подготовить и исполнить презентацию своей куклы.

Заявку на участие в конкурсе надо подать до 11 февраля. Организационное собрание состоится 12 февраля 2018 года в 18:30 по адресу: улица Ленина, 144, в актовом зале Городского дома культуры.

Заявку на участие можно направить в оргкомитет по электронной почте: zayavkigdk@mail (с пометкой «Масленица») и по адресу: город Благовещенск, улица Ленина, 144. Городской дом культуры, кабинет № 12.

Положение о конкурсе, форма заявки представлены на официальных сайтах www.gdkamur.ru и www.культура.благовещенск.рф.

В 2018 году Масленица будет праздноваться с 12 по 18 февраля.