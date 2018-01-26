В Приамурье начали строить новую подстанцию для объектов «Силы Сибири»

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«Амурские электрические сети» приступили к строительству подстанции 35/10 кВ «Линейная» и воздушной линии электропередачи 35 кВ в Сковородинском районе. Они необходимы для подключения к электроснабжению объектов «Силы Сибири».

В настоящее время ведутся отсыпка площадки для подстанции и вырубка просеки для линии электропередачи. В рамках этого же договора технологического присоединения выполнена реконструкция подстанции 35 кВ «Невер». От нее будет построена воздушная линия 35 кВ протяженностью 5,2 километра, которая присоединит новую подстанцию «Линейная». Строительство и подключение заявителя к электроснабжению планируется завершить к июню 2018 года.

Новые объекты обеспечат электроэнергией линейный пункт управления (ЛПУ № 4) магистрального газопровода «Сила Сибири». Заявленная мощность на техприсоединение – 2,1 МВт, сообщает управление информационной политики АО «ДРСК».

«Проект по технологическому присоединению объектов газопровода "Сила Сибири" – самый крупный за всю современную историю развития амурской энергетики, – говорит директор "Амурских электрических сетей" Евгений Семенюк. – В Амурской области нам предстоит построить четыре подстанции: одну 110 кВ, две 35 кВ и совместно с ФСК подстанцию классом напряжения 220 кВ. Помимо этого необходимо построить, по предварительным расчетам, более 115 километров линий электропередачи различного класса напряжения.

С 2017 года идет работа по отводу земель, проектированию, закупке оборудования, выбору подрядчиков. Пока к электроснабжению подключаем вспомогательные объекты газопровода. Ввод подстанций, которые необходимы для функционирования трубопровода, запланирован на 2019-2020 годы».