Амурчане делятся видео пожара, якобы случившегося на космодроме Восточный

В социальных сетях пользователи распространяют видео пожара. Утверждается, что он произошел на космодроме Восточный 25 января. Якобы горел офис с документами. Официальные структуры эти сведения опровергают.

На кадрах видно сгоревшее здание, рядом находится пожарный автомобиль, идет дым. «Остатки роскоши», – слышно за кадром.

Начальник отделения государственного пожарного надзора Татьяна Маркина, ознакомившись с видео, сообщила ИА «Амур.инфо», что 25 января в ЗАТО Циолковский сгорело строение, принадлежавшее строительной организации.

«К космодрому Восточный это строение никакого отношения не имеет», – сказала Татьяна Маркина.

В настоящее время по факту пожара проводится разбирательство. Выясняются его причины.