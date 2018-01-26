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26января
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Амурчане делятся видео пожара, якобы случившегося на космодроме Восточный

Амурчане делятся видео пожара, якобы случившегося на космодроме Восточный

В социальных сетях пользователи распространяют видео пожара. Утверждается, что он произошел на космодроме Восточный 25 января. Якобы горел офис с документами. Официальные структуры эти сведения опровергают.

На кадрах видно сгоревшее здание, рядом находится пожарный автомобиль, идет дым. «Остатки роскоши», – слышно за кадром.

Начальник отделения государственного пожарного надзора Татьяна Маркина, ознакомившись с видео, сообщила ИА «Амур.инфо», что 25 января в ЗАТО Циолковский сгорело строение, принадлежавшее строительной организации.

«К космодрому Восточный это строение никакого отношения не имеет», – сказала Татьяна Маркина.

В настоящее время по факту пожара проводится разбирательство. Выясняются его причины.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Козьма1979

    Козьма1979
    35 минут назад

    Следы заметают.

  • DimonS

    DimonS
    1 минута назад

    Кто верит официальным структурам? Надо верить только соцсетям,агентство ОБС всегда точную информацию рассылает

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