Из-за порыва на водопроводе в Благовещенске перекрыли половину улицы

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В пятницу, 26 января, в Благовещенске перекрыли половину проезжей части по улице Лазо. Движение ограничено между улицами Амурской и Горького. В городской администрации сообщают, что перекрытие произошло в связи с проведением ремонтных работ.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» пояснили, что в этом районе произошел порыв водопровода, и 26 января на месте проводятся работы по устранению аварии.

В связи с перекрытием администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.