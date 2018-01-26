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сегодня, 14:11 0

Из-за порыва на водопроводе в Благовещенске перекрыли половину улицы

Из-за порыва на водопроводе в Благовещенске перекрыли половину улицы
Фото: kurs.if.ua

В пятницу, 26 января, в Благовещенске перекрыли половину проезжей части по улице Лазо. Движение ограничено между улицами Амурской и Горького. В городской администрации сообщают, что перекрытие произошло в связи с проведением ремонтных работ.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» пояснили, что в этом районе произошел порыв водопровода, и 26 января на месте проводятся работы по устранению аварии.

В связи с перекрытием администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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