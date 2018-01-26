В поезде Кисловодск – Тында скончался 21-летний парень
В поезде Кисловодск – Тында, следовавшем через Ростовскую область, произошел трагический случай. В одном из вагонов скончался 21-летний парень, сообщает «Регион онлайн».
Молодой человек жил в Карачаево-Черкесии, он направлялся к родственникам в Зверево, чтобы погостить у них. По словам родителей, парень страдал хроническим заболеванием – бронхиальной астмой. По всей вероятности, в дороге у него случился приступ, который и привел к летальному исходу.
После смерти пассажира правоохранители начали доследственную проверку.
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