В поезде Кисловодск – Тында скончался 21-летний парень

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Молодой человек жил в Карачаево-Черкесии, он направлялся к родственникам в Зверево, чтобы погостить у них. По словам родителей, парень страдал хроническим заболеванием – бронхиальной астмой. По всей вероятности, в дороге у него случился приступ, который и привел к летальному исходу.

После смерти пассажира правоохранители начали доследственную проверку.