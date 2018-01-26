Минус 19…24 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 27 января

Фото: edinstvennaya.ua

В Амурской области 27 января ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 28…33 градуса ниже нуля, местами – минус 38…43. Днем термометры покажут 19…24 градуса мороза, местами по северу – минус 25…30 градусов. В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура ночью понизится до 26…28 градусов мороза, днем термометры покажут минус 19…21, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL