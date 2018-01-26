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26января
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сегодня, 13:18 3

Амурский бюджет увеличится больше чем на 6 миллиардов

Амурский бюджет увеличится больше чем на 6 миллиардов

Бюджет Приамурья в 2018 году может увеличиться на 6,3 миллиарда рублей. Уточнения в главный финансовый документ области губернатор обсудил с региональными министрами и зампредами.

«На февральской сессии заксобрания области мы будем корректировать объем собственных доходов на сумму 1,6 миллиарда рублей. Это необходимо для подписания с Минфином РФ соглашения для получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности», – подчеркнула министр финансов Амурской области Татьяна Половайкина.

В связи с подписанием соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов, регион сможет дополнительно восстановить расходы еще на 4,7 миллиарда рублей.

Общая сумма дополнительных средств составит 6,3 миллиарда рублей. Деньги в первую очередь направят на рост заработной платы в части увеличения минимального размера оплаты труда. На это направление пойдет около 1,8 миллиарда рублей.

«Эта сумма будет распределена как между муниципалитетами, так и областными учреждениями. Поэтому необходима обратная связь с руководителями муниципальных образований. Главы должны понимать, что областной бюджет окажет им дополнительную помощь», – подчеркнул губернатор Амурской области Александр Козлов.

На 1 миллиард вырастет объем дорожного фонда Приамурья. Часть средств будет направлена на восстановление секвестрированных расходов регионального бюджета, которые при планировании были направлены на сокращение государственного долга.

В региональный минфин поступили дополнительные заявки от других министерств. После обсуждения законопроект поступит в заксобрание.

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#губернатор #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Rik

    Rik
    1 час назад

    Транспортный налог тогда меньше сделайте!!! Тоже мне "власть народа"!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    И пару тройку министерств убрать, и замов всяких.

  • холостяк

    холостяк
    54 минуты назад

    Наверное новые налоги придумали, или старые налоги повысили?

    У нас только так бюджет наполняют.

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