СМИ: в 2017 году доходы россиян снизились больше чем на 1,5 %
Реальные располагаемые доходы населения России в 2017 году снизились по сравнению с 2016 годом на 1,7 %. И это несмотря на прогноз федерального Минэкономразвития о приросте доходов на 1,2 % в 2017 году и на 2,1 % в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Медуза». В Амурской области ситуация несколько лучше.
В целом по стране снижение реальных доходов Росстат фиксирует четвертый год подряд. Этот показатель поднялся лишь однажды – в январе 2017 года, когда пенсионерам выплатили компенсации в пять тысяч рублей. До этого реальные доходы населения страны снижались 26 месяцев подряд.
В Амурской области ситуация, согласно статистике, чуть более радужная. В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года реальные доходы амурчан возросли на 0,4 %, а в целом за 2017 год по сравнению с предыдущим этот показатель вырос на 1,1 %. Таковы данные Амурстата.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
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