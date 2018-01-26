Амурские антимонопольщики проверяют резкий рост цен на дизельное топливо

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Стоимость дизельного топлива в одной из амурских компаний выросла к концу 2017 года на 7,84 %. Это превысило допустимые нормы. По факту повышения началась проверка УФАС.

Амурские антимонопольщики проверят обоснованно ли на заправках одной из компаний подняли цены на дизельное топливо. Только за декабрь рост составил 7,84 %. Тогда как по предписанию УФАС стоимость топлива не должна повышаться больше чем на 5 % раз в квартал.

«Повышения были и в течение года, но таких, чтобы превышали планку в 5 %, больше не было. Декабрьское повышение на 7,84 % стоимости дизельного топлива АО "ННК-Амурнефтепродукт" стало основанием для проведения проверки. Она завершится до 20 февраля», – пояснили в амурском УФАС.

Обосновать повышение могут ростом закупочных цен или затрат на транспортировку. Если экономически повышение на 7,84 % будет обосновано, нарушением это не признают. Если же стоимость дизельного топлива повысили необоснованно, в УФАС возбудят дело об административном правонарушении.

Между тем в январе 2018 года Благовещенск попал в число лидеров по росту цен на бензин среди российских субъектов. По данным Росстата, автомобильный бензин в областном центре в начале января подорожал на 0,8 %.