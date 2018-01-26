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26января
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сегодня, 12:03 5

Амурские антимонопольщики проверяют резкий рост цен на дизельное топливо

Амурские антимонопольщики проверяют резкий рост цен на дизельное топливо
Фото: kolesa.ru

Стоимость дизельного топлива в одной из амурских компаний выросла к концу 2017 года на 7,84 %. Это превысило допустимые нормы. По факту повышения началась проверка УФАС.

Амурские антимонопольщики проверят обоснованно ли на заправках одной из компаний подняли цены на дизельное топливо. Только за декабрь рост составил 7,84 %. Тогда как по предписанию УФАС стоимость топлива не должна повышаться больше чем на 5 % раз в квартал.

«Повышения были и в течение года, но таких, чтобы превышали планку в 5 %, больше не было. Декабрьское повышение на 7,84 % стоимости дизельного топлива АО "ННК-Амурнефтепродукт" стало основанием для проведения проверки. Она завершится до 20 февраля», – пояснили в амурском УФАС.

Обосновать повышение могут ростом закупочных цен или затрат на транспортировку. Если экономически повышение на 7,84 % будет обосновано, нарушением это не признают. Если же стоимость дизельного топлива повысили необоснованно, в УФАС возбудят дело об административном правонарушении.

Между тем в январе 2018 года Благовещенск попал в число лидеров по росту цен на бензин среди российских субъектов. По данным Росстата, автомобильный бензин в областном центре в начале января подорожал на 0,8 %.

Просмотров всего: 794

#цены #экономика

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

  • Это да 64

    Это да 64
    3 часа назад

    И не хрена не найдут, 5% в квартал ,20% в год не хило .Куда катимся ????

  • Лесник28

    Лесник28
    2 часа назад

    Катимся к евро стандартам, под сотню подкинут и красота. Только топливо нифига не ЕВРО.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Прошли те времена, когда Василиев Алибабаевичей садили за то, что ослинной мочей бензин разбавляли.

  • mp2mp

    mp2mp
    2 часа назад

    Какая по счёту проверка? Результатов просто нет. Имитация активной работы и всё.

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